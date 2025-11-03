El crudo sube tras decisión de la OPEP+ de aplazar alzas de producción

Por Florence Tan

SINGAPUR, 3 nov (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes, después de que la OPEP+ decidiera aplazar los aumentos de producción en el primer trimestre del próximo año, lo que alivió los crecientes temores de un exceso de oferta, pero los débiles datos de las fábricas en Asia limitaban las ganancias. Los futuros del crudo Brent se anotaban 24 centavos, o un 0,37%, a US$65,01 el barril, a las 0424 GMT, tras cerrar 7 centavos al alza el viernes. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$61,19 el barril, 21 centavos más, o un 0,34%, tras subir 41 centavos en la sesión anterior.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+, acordaron el domingo aumentar la producción en 137.000 barriles diarios en diciembre, igual que en octubre y noviembre.

"Después de diciembre, debido a la estacionalidad, los ocho países también decidieron pausar los incrementos de producción en enero, febrero y marzo de 2026", dijo el grupo en un comunicado.

Warren Patterson, responsable de Investigación de Materias Primas de ING, dijo que la decisión de la OPEP+ parece ser un reconocimiento del gran excedente al que se enfrenta el mercado, especialmente hasta principios del próximo año.

"Obviamente, todavía hay mucha incertidumbre sobre la magnitud del superávit, que dependerá de lo perjudiciales que sean las sanciones estadounidenses para los flujos de petróleo ruso", añadió.

La jefa de estrategia de materias primas de RBC Capital, Helima Croft, también señaló que Rusia sigue siendo un comodín clave para el suministro tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a los principales productores rusos, Rosneft y Lukoil, así como los continuos ataques a la infraestructura energética del país como parte de la guerra de Ucrania.

"Hay motivos de sobra para adoptar una postura prudente, dada la incertidumbre sobre el panorama de la oferta en el primer trimestre y el debilitamiento previsto de la demanda", afirmó.

El domingo, un dron ucraniano atacó Tuapse, uno de los principales puertos petroleros rusos del mar Negro, lo que provocó un incendio y dañó al menos un barco.

Tanto el Brent como el WTI cayeron más de un 2% en octubre, por tercer mes consecutivo, y el 20 de octubre tocaban mínimos de cinco meses por el temor a un exceso de oferta y la preocupación económica por los aranceles estadounidenses.

Los analistas están manteniendo sus previsiones de precios del petróleo en gran medida sin cambios, ya que el aumento de la producción de la OPEP+ y la demanda sin brillo compensan los riesgos geopolíticos para la oferta, mostró una encuesta de Reuters.

Las estimaciones del superávit del mercado del petróleo oscilaban entre 190.000 y 3 millones de bpd.

La Administración de Información Energética informó el viernes de que la producción de crudo de Estados Unidos aumentó en 86.000 bpd, hasta alcanzar la cifra récord de 13,8 millones de bpd en agosto.

Los vientos en contra para los grandes centros manufactureros de Asia persistieron en octubre, según mostraron las encuestas de negocios el lunes, ya que la débil demanda de Estados Unidos y los aranceles del presidente Donald Trump afectaron a los pedidos de las fábricas en toda la región. Asia es la región del mundo que más petróleo consume.

El viernes, el presidente Donald Trump negó que estuviera considerando realizar ataques dentro de Venezuela, miembro de la OPEP, en un contexto de intensificación de las expectativas de que Washington pueda ampliar las operaciones relacionadas con el narcotráfico allí.

(Información de Florence Tan; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Paula Villalba)