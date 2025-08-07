El crudo sube tras la fortaleza de la demanda estadounidense, pese a la cautela económica global

Por Yuka Obayashi y Trixie Yap

7 ago (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el jueves, recuperándose de una racha de cinco días de pérdidas, ante las señales de una demanda estable en Estados Unidos, el mayor consumidor de crudo del mundo, aunque la preocupación por el impacto económico de los aranceles estadounidenses las ganancias. Los futuros del crudo Brent subían 41 centavos, o un 0,6%, a US$67,3 por barril, a las 0607 GMT.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba un 0,6% a US$64,76, con un avance de 41 centavos.

Ambas referencias cayeron alrededor de un 1% el miércoles a sus niveles más bajos en ocho semanas tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los avances en las conversaciones con Moscú.

Trump podría reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, tan pronto como la próxima semana, dijo un responsable de la Casa Blanca, aunque EEUU continuó con los preparativos para imponer sanciones secundarias, incluyendo potencialmente a China, para presionar a Moscú a poner fin a la guerra en Ucrania.

Rusia es el segundo productor mundial de crudo, por detrás de Estados Unidos.

No obstante, los mercados del petróleo se vieron respaldados por una reducción de los inventarios de crudo estadounidenses mayor de la esperada la semana pasada.

El miércoles, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) informó que las reservas de crudo en 3 millones de barriles, a 423,7 millones de barriles, en la semana que finalizó el 1 de agosto, superando las expectativas de los analistas de Reuters que esperaban una reducción de 591.000 barriles.

Los inventarios caían a medida que aumentaban las exportaciones de petróleo de EEUU y el funcionamiento de las refinerías, con la utilización en la costa del golfo, la mayor región de refinación del país, y la costa oeste subiendo a su nivel más alto desde 2023.

Los analistas de JP Morgan dijeron en una nota que la demanda mundial de petróleo hasta el 5 de agosto ha promediado 104,7 millones de barriles por día, siguiendo un crecimiento anual de 300.000 bpd, pero 90.000 bpd por debajo de su pronóstico para el mes.

"A pesar de un comienzo de mes ligeramente flojo, en relación con nuestras expectativas, los indicadores de alta frecuencia de la demanda de petróleo sugieren que el consumo mundial de crudo probablemente mejore secuencialmente en las próximas semanas", dijeron los analistas, anticipando que el combustible para aviones y las materias primas petroquímicas impulsarán el crecimiento del consumo.

Por su parte, las importaciones chinas de crudo en julio caían un 5,4% respecto a junio, pero aumentaron un 11,5% interanual, y los analistas prevén que la actividad de refinado se mantenga firme a corto plazo.

Aun así, la incertidumbre macroeconómica mundial tras la nueva serie de aranceles impuestos por EEUU a los productos indios limitó las subidas de los precios.

Trump impuso el miércoles un arancel adicional del 25% a los productos indios, citando sus continuas importaciones de petróleo ruso.

El nuevo impuesto a la importación entrará en vigor 21 días después del 7 de agosto.

"Aunque estos nuevos aranceles (EE.UU. a India) entrarán en vigor en tres semanas, los mercados ya están valorando los efectos secundarios en los flujos comerciales, la demanda de los mercados emergentes y la diplomacia energética en general", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercados de Phillip Nova.

Trump también dijo que podría anunciar más aranceles a China similares a los aranceles del 25% anunciados anteriormente a India por sus compras de petróleo ruso.

"Es probable que los aranceles perjudiquen a la economía mundial, lo que en última instancia afectará a la demanda de combustible", dijo Sachdeva de Phillip Nova, y añadió que los mercados están pasando por alto el hecho de que su impacto seguirá siendo mucho mayor en la economía estadounidense y la inflación. (Información de Yuka Obayashi y Trixie Yap; edición de Christian Schmollinger y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)