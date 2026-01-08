El crudo sube tras la reducción de inventarios en EEUU, con Venezuela en el punto de mira

Por Yuka Obayashi y Siyi Liu

TOKIO/SINGAPUR, 8 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el jueves tras dos días de descensos, después de que una reducción mayor de la esperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos impulsó a los inversores a comprar futuros mientras vigilan la evolución de la situación en Venezuela. Los futuros del crudo Brent subían 29 centavos, o un 0,48%, a US$60,25 el barril a las 0718 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$56,25 el barril, 26 centavos más, o un 0,46%.

Ambas referencias cayeron más de un 1% por segundo día consecutivo el miércoles, mientras los participantes en el mercado esperan una amplia oferta mundial este año, incluidos los analistas de Morgan Stanley, que estiman un excedente de hasta tres millones de barriles diarios en el primer semestre de 2026.

Los descensos llevaron a algunos operadores a aprovechar la oportunidad para comprar futuros el jueves, dijo Mitsuru Muraishi, analista de Fujitomi Securities. "El retroceso de las compras ha impulsado los precios ligeramente al alza, pero la persistente preocupación por el exceso de oferta está limitando el impulso alcista. Mientras los mercados están pendientes de la evolución de la situación en Venezuela, es probable que la tendencia a la baja continúe por ahora", dijo, pronosticando que el WTI caerá probablemente por debajo de los US$54.

Según la Administración de Información Energética de EEUU, las reservas de crudo estadounidense cayeron en 3,8 millones de barriles, hasta los 419,1 millones de barriles, en la semana finalizada el 2 de enero, frente a las expectativas de los analistas de un aumento de 447.000 barriles, según un sondeo de Reuters.

Estados Unidos incautó el miércoles en el océano Atlántico dos petroleros vinculados a Venezuela, uno de los cuales navegaba bajo bandera rusa, como parte del agresivo impulso del presidente Donald Trump para dictar los flujos de petróleo en el continente americano y obligar al Gobierno socialista de Venezuela a convertirse en un aliado.

El martes, Washington anunció un acuerdo con Caracas para tener acceso a hasta US$2.000 millones en crudo venezolano. Venezuela "entregará" a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de "petróleo sancionado", escribió Trump el martes en una publicación en las redes sociales.

Esto proporcionaría una válvula de escape para los flujos de crudo venezolano, que se han ralentizado debido a un bloqueo estadounidense a los petroleros sancionados que salen y entran en el país. Dirigir este petróleo a EEUU puede reducir la necesidad de que Venezuela reduzca la producción debido a las limitaciones de almacenamiento, dijeron los analistas de ING en una nota.

El acuerdo inicialmente podría requerir el desvío de cargamentos que estaban destinados a China, dijeron fuentes a Reuters.

Las refinerías independientes chinas que consumen gran parte de las importaciones venezolanas del país podrían cambiar al petróleo iraní para compensar el déficit.

Trump y sus asesores están planeando una iniciativa para dominar la industria petrolera venezolana en los próximos años y el presidente dijo a sus asesores que cree que sus esfuerzos podrían ayudar a bajar los precios del petróleo a US$50 el barril, informó el miércoles el Wall Street Journal.

Un plan bajo consideración incluye que Estados Unidos ejerza cierto control sobre la petrolera estatal venezolana Pdvsa, incluida la adquisición y comercialización de la mayor parte de la producción de petróleo de la compañía, dijo el informe, basándose en la información de personas familiarizadas con el asunto. (Información de Yuka Obayashi en Tokio y Siyi Liu en Singapur; edición de Christian Schmollinger y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)