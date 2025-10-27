El crudo sube tras los acercamientos para un acuerdo comercial entre EEUU y China

Por Sam Li y Lewis Jackson

27 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes, después de que las autoridades económicas de EEUU y China esbozaran un marco para un acuerdo comercial, aliviando los temores de que los aranceles y las restricciones a las exportaciones entre los dos mayores consumidores de petróleo del mundo pudieran frenar el crecimiento económico mundial. Los futuros del crudo Brent avanzaban 47 centavos, o un 0,71%, hasta los US$66,41 por barril a las 0629 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate subían 44 centavos, o un 0,72%, a US$61,94, tras subir un 8,9% y un 7,7%, respectivamente, la semana anterior por las sanciones de EEUU y la UE a Rusia.

Haitong Securities dijo en una nota a clientes que las expectativas del mercado han mejorado tras las nuevas sanciones a Rusia y el alivio de la tensión entre Estados Unidos y China, contrarrestando la preocupación por el exceso de oferta de crudo que había hecho caer los precios a principios de octubre.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo el domingo que responsables estadounidenses y chinos elaboraron un "marco muy sustancial" para un acuerdo comercial que permitiría a los presidentes Donald Trump y Xi Jinping discutir la cooperación comercial esta semana.

Bessent dijo que el marco evitaría aranceles estadounidenses del 100% sobre los productos chinos y lograría un aplazamiento de los controles de exportación de tierras raras de China.

Trump también dijo el domingo que era optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Pekín y que esperaba mantener reuniones en China y Estados Unidos.

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo con China", dijo Trump. "Vamos a reunirnos con ellos más tarde en China y vamos a reunirnos con ellos en Estados Unidos, ya sea en Washington o en Mar-a-Lago".

El marco del acuerdo comercial ayuda a disipar la preocupación de que Rusia podría compensar las nuevas sanciones de Estados Unidos, dirigidas a Rosneft y Lukoil, ofreciendo mayores descuentos y utilizando flotas de sombra para atraer a los compradores, dijo el analista de mercado de IG Tony Sycamore.

"Sin embargo, si las sanciones a la energía rusa son menos efectivas de lo esperado, las presiones de exceso de oferta podrían volver al mercado", dijo Yang An, analista de Haitong Securities. (Información de Sam Li y Colleen Howe; edición de Sonali Paul y Christopher Cushing; edición en español de Paula Villalba)