El crudo sube tras los ataques ucranianos a instalaciones energéticas rusas

Por Sam Li y Florence Tan

25 ago (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el lunes, después de que Ucrania intensificara sus ataques contra Rusia y avivara el temor a que se interrumpa el suministro de crudo ruso, mientras que las expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos impulsaban las perspectivas de crecimiento mundial y la demanda de combustible. Los futuros del crudo Brent subían 3 centavos, o un 0,04%, a US$67,76, a las 0342 GMT, y los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) ganaban 7 centavos, o un 0,11%, a US$63,73.

Ucrania lanzó el domingo un ataque con aviones no tripulados contra Rusia, que forzó una fuerte caída de la capacidad de un reactor de una de las mayores centrales nucleares rusas y provocó un gran incendio en la terminal de exportación de combustible de Ust-Luga, según informaron las autoridades rusas.

Además, un incendio en la refinería rusa de Novoshakhtinsk, provocado por el ataque de un dron ucraniano, ardía el domingo por cuarto día consecutivo, según dijo el gobernador en funciones de la región.

La refinería vende combustible principalmente para la exportación y tiene una capacidad anual de 5 millones de toneladas métricas de petróleo, es decir, unos 100.000 barriles diarios. "Dado el éxito que está teniendo Ucrania con su ataque a las infraestructuras petrolíferas rusas, los riesgos para el crudo se están desplazando al alza", dijo Tony Sycamore, analista de mercados de IG.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, dijo el domingo que Rusia ha hecho "concesiones significativas" hacia un acuerdo negociado en su guerra con Ucrania.

"Han reconocido que no van a poder instalar un régimen títere en Kiev. Esa era, por supuesto, una exigencia importante al principio. Y, lo que es importante, han reconocido que va a haber alguna garantía de seguridad para la integridad territorial de Ucrania", dijo Vance en la cadena NBC.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también renovó el viernes las amenazas de que impondría sanciones a Rusia si no había avances hacia un acuerdo pacífico en Ucrania en dos semanas.

El apetito por el riesgo de los inversores ha mejorado, después de que el presidente de la Reserva Federal, señalara el viernes un posible recorte de los tipos de interés en la reunión del banco central estadounidense del próximo mes.

"Un tono de riesgo en todos los mercados impulsó el apetito de los inversores en el complejo de las materias primas, ayudado por los renovados problemas de oferta en la energía y los metales", dijeron los analistas de ANZ en una nota.

(Información de Sam Li en Pekín y Florence Tan en Singapur; edición de Sonali Paul y Christopher Cushing; edición en español de Paula Villalba)