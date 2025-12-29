El crudo sube un 2% en medio de tensiones en Yemen; Rusia revisa postura en negociaciones de paz

Por Shariq Khan y Seher Dareen

29 dic (Reuters) - Los precios del petróleo subían más de un dólar el lunes, mientras los operadores se preparaban para posibles interrupciones del suministro en Oriente Medio debido al aumento de las tensiones en Yemen, y Rusia afirmaba que Ucrania había lanzado un ataque con drones contra una residencia presidencial rusa.

* Los futuros del crudo Brent subían 1,22 dólares, o un 2%, a 61,86 dólares el barril a las 1703 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba 1,29 dólares, o cerca de un 2,3%, a 58,03 dólares.

* "La atención del mercado se ha desplazado hacia Oriente Medio, donde la reciente inestabilidad, incluidos los ataques aéreos saudíes en Yemen, mantiene en primera plana las noticias sobre la interrupción del suministro", señaló Gelber & Associates en una nota.

* La coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen afirmó que cualquier movimiento militar del principal grupo separatista del sur en la provincia oriental de Hadramout que socave los esfuerzos de distensión sería contrarrestado para proteger a la población civil, informó el sábado la agencia estatal de noticias saudí.

* El mercado espera que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, rebaje por tercer mes el precio de febrero de su emblemático crudo Arab Light para los compradores asiáticos, reflejando los descensos en el mercado al contado debido a los abundantes suministros, dijeron seis fuentes de refinerías con sede en Asia en una encuesta de Reuters.

* Por otra parte, Rusia dijo el lunes que Ucrania lanzó un ataque con drones contra la residencia presidencial rusa en el norte del país, por lo que Moscú planea revisar su posición en las conversaciones de paz. Ucrania desestimó las declaraciones rusas sobre el asalto y su ministro de Asuntos Exteriores dijo que Moscú busca "justificaciones falsas" para lanzar nuevas ofensivas contra su vecino.

* Antes de estos acontecimientos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había dicho el lunes que se habían logrado avances significativos en las conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y acordó que los equipos de Estados Unidos y Ucrania se reunirían la próxima semana para ultimar las cuestiones destinadas a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

* Trump también mantuvo una "conversación positiva" con Putin sobre la guerra en Ucrania, dijo el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

* Los inversores también están a la espera de los datos de reservas de Estados Unidos para la semana hasta el 19 de diciembre, con una encuesta ampliada de Reuters mostrando que se espera que los inventarios de crudo de Estados Unidos hayan caído la semana pasada, mientras es probable que los inventarios de destilados y gasolina hayan aumentado.

* El informe, cuya publicación estaba prevista para las 1430 GMT del lunes, se retrasó sin que se fijara una nueva hora de publicación. Este informe ya se había retrasado anteriormente del 24 al 29 de diciembre debido a las fiestas de Navidad. (Reporte de Seher Dareen en Londres y Sam Li y Ryan Woo en Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)