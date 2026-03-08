El crudo supera los US$100 por barril mientras la guerra con Irán frena la producción y los envíos

CHICAGO (AP) — Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años y medio, ya que la guerra con Irán obstaculiza la producción y el transporte en Oriente Medio.

El precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, se situaba en US$101,19 poco después de que se reanudaran las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago, un 9,2% por encima de su precio de cierre del viernes, de US$92,69.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se vendía a unos US$107,06 por barril. Eso es un 16,2% más que su precio de cierre del viernes, de US$90,90.

Ambos podrían subir o bajar a medida que continúan las negociaciones en el mercado.

Los aumentos se produjeron después de que los precios del crudo en Estados Unidos se dispararan un 36% y los del Brent subieran un 28% la semana pasada. Los precios del petróleo se han incrementado fuertemente a medida que la guerra, ya en su segunda semana, ha involucrado a países y lugares que son cruciales para la producción y el movimiento de crudo y gas desde el golfo Pérsico.

Aproximadamente 15 millones de barriles de crudo —alrededor del 20% del petróleo mundial— suelen transportarse cada día a través del estrecho de Ormuz, según la firma independiente de investigación Rystad Energy. La amenaza de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente ha detenido a los petroleros que atraviesan el estrecho, que limita al norte con Irán, y que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han recortado su producción de petróleo a medida que los tanques de almacenamiento se llenan, pues tienen menor capacidad para exportar crudo. Irán, Israel y Estados Unidos también han atacado instalaciones de petróleo y gas desde que comenzó la guerra, lo que ha agravado las preocupaciones sobre el suministro.