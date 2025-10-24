El crudo toma beneficios tras fuerte subida, pero sigue en camino de avance semanal

Por Mohi Narayan y Yuka Obayashi

NUEVA DELHI, 24 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo caían en las primeras operaciones del viernes, recortando parte de la subida del día anterior, pero manteniéndose en camino de una ganancia semanal, mientras las nuevas sanciones de Estados Unidos a las dos mayores compañías petroleras de Rusia y la guerra en Ucrania alimentaron las preocupaciones de suministro. Los futuros del crudo Brent descendían 36 centavos, o un 0,55%, a US$65,63 a las 0333 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate perdían 33 centavos, o un 0,58%, a US$61,43.

"El crudo se está estabilizando y se están recogiendo beneficios, lo que indica que el mercado no está presionando el botón del pánico por la oferta rusa", dijo Vandana Hari, fundadora de la empresa de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

"Es probable que estemos a la expectativa, hasta que se produzca el siguiente giro en la saga, que podría ser una escalada o una desescalada", añadió Hari. "Parece que el mercado apuesta por lo segundo".

Ambos índices de referencia subían más de un 5% el jueves y se encaminaban a una ganancia semanal de alrededor del 7%, la mayor desde mediados de junio.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se mantuvo desafiante el jueves después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, impusiera sanciones a las empresas rusas Rosneft y Lukoil para presionar al líder del Kremlin a poner fin a la guerra en Ucrania. Rosneft y Lukoil representan juntas más del 5% de la producción mundial de petróleo.

Las sanciones estadounidenses llevaron a las grandes petroleras estatales chinas a suspender las compras de crudo ruso a corto plazo, según informaron fuentes comerciales a Reuters. Las refinerías de India, el mayor comprador de petróleo ruso por vía marítima, van a recortar drásticamente sus importaciones de crudo, según fuentes del sector.

"Los flujos a India están en riesgo en particular... los desafíos a las refinerías chinas serían más moderados, teniendo en cuenta la diversificación de las fuentes de crudo y la disponibilidad de existencias", dijo Janiv Shah, vicepresidente de análisis de los mercados del petróleo en Rystad Energy, en una nota.

El ministro de Petróleo de Kuwait afirmó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo estaría dispuesta a compensar cualquier escasez en el mercado revirtiendo los recortes de producción.

EE.UU. se mostró dispuesto a adoptar nuevas medidas, mientras que Putin calificó las sanciones de acto inamistoso, afirmando que no afectarían significativamente a la economía rusa y resaltando la importancia de Rusia en el mercado mundial.

Reino Unido sancionó a Rosneft y Lukoil la semana pasada y la Unión Europea aprobó un decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia que incluye la prohibición de importar gas natural licuado ruso. La UE también añadió dos refinerías chinas con una capacidad combinada de 600.000 barriles por día (bpd), así como Chinaoil Hong Kong, un brazo comercial de PetroChina, a su lista de sanciones rusas, según mostró su diario oficial el jueves.

Rusia fue el segundo mayor productor mundial de crudo en 2024, después de EE.UU., según datos energéticos estadounidenses.

Los inversores también se centran en una reunión prevista entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, la próxima semana.

Las tensiones comerciales entre Washington y Pekín han ido en aumento, marcadas por las medidas de represalia anunciadas por ambas partes. La confirmación de que los dos líderes se reunirán la próxima semana pareció aliviar esas tensiones. (Información de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Yuka Obayashi en Tokio; edición de Stephen Coates y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)