El Cruz Azul elimina a las Chivas y completa las semifinales del Apertura mexicano

El Cruz Azul aseguró su lugar en las semifinales del fútbol mexicano al vencer 3-2 al Guadalajara este domingo, en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2025, disputado en el estadio Olímpico Universitario.

Tras igualar sin goles el jueves en el partido de ida, La Máquina del Cruz Azul, conducida por el entrenador argentino Nicolás Larcamón, ganó la eliminatoria con marcador global de 3-2.

Las Chivas, dirigidas por el también argentino Gabriel Milito, tuvieron dos veces la ventaja en el marcador y desperdiciaron la oportunidad de un tercer gol con un penal fallado por Javier "El Chicharito" Hernández.

De esta manera, las semifinales se jugarán bajo los siguientes emparejamientos: Toluca-Monterrey y Tigres-Cruz Azul.

Cade Cowell adelantó 1-0 a las Chivas del Guadalajara al rematar dentro del área chica (8') un centro que envió desde el costado izquierdo del área.

El uruguayo Gabriel Fernández firmó el 1-1 para La Máquina del Cruz Azul (14') con un toque sobre la marcha dentro del área, con asistencia de Jeremy Márquez.

Bryan González le devolvió la ventaja al Rebaño con el 2-1 con un tiro raso desde el corazón del área (35') que colocó en el ángulo inferior izquierdo.

Jeremy Márquez se encargó de emparejar 2-2 para la escuadra cementera con un disparo desde los linderos del área, la pelota pegó en el poste derecho y angustiosamente entró a la cabaña rojiblanca (72').

Con un par de minutos dentro del campo, el Chicharito Hernández embocó la pelota en el arco celeste (78'), pero la jugada fue anulada por fuera de lugar.

El árbitro Daniel Quintero marcó un penal a favor de las Chivas (81') por una falta del defensa Jesús Orozco sobre el atacante Santiago Sandoval.

Cuando Luis Romo se preparaba para cobrar el castigo, Chicharito tomó la pelota y asumió la responsabilidad. El exdelantero del Real Madrid y del Manchester United voló la pelota por encima del travesaño (86').

En tiempo añadido, el equipo celeste se lanzó en un contragolpe que Carlos Rodríguez convirtió en el 3-2 con un toque bombeado ante la salida del portero Raúl Rangel (90+7).

