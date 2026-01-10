El Cruzeiro confirma el fichaje de Gerson por cinco años

El mediocampista internacional brasileño Gerson firmó un contrato de cinco años con el Cruzeiro, tras pasar seis meses en el fútbol ruso con el Zenit de San Petersburgo, indicó este sábado el club de Belo Horizonte, cuyo propietario había anunciado el jueves el fichaje.

El monto oficial de la operación no fue precisado, pero según la prensa local el Cruzeiro pagará 27 millones de euros (US$ 31,4 millones) por el jugador.

El jueves, el propietario del club, el empresario Pedro Lourenço, aseguró a la prensa que Gerson, de 28 años, ficharía por el equipo que terminó la tercera posición del campeonato brasileño la temporada pasada.

El mediocampista fichó en julio por el Zenit, que había pagado 25 millones de euros por la rescisión del contrato que tenía en ese momento con el Flamengo.

Ha jugado 15 partidos con el equipo ruso en la temporada 2025-2026.

Fue una nueva etapa para Gerson en Europa, luego de pasos previos con Roma y Fiorentina en Italia y Olympique de Marsella en Francia.

Conducido por el exseleccionador de Brasil Tite, el Cruzeiro disputará la Copa Libertadores 2026, tras ubicarse en el tercer lugar del Brasileirão el año pasado. Entonces, bajo la dirección del portugués Leonardo Jardim, la Raposa quedó por detrás del campeón Flamengo y el Palmeiras.

Con el Fla, Gerson ganó la Libertadores en 2019, la Recopa Sudamericana en 2020 y el Brasileirão en 2019 y 2020, entre otros títulos.

El mediocampista está en la órbita del seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Ya ha entrado en las convocatorias del extécnico del Real Madrid, Bayern de Múnich y Milan.

"Escogió el proyecto correcto. Viene la Copa del Mundo, en junio, y aquí el jugador va a estar más cerca", declaró a periodistas el agente André Curry, intermediario en la negociación.