El Crystal Palace gana in extremis al Fulham y sigue en zona Champions

El Crystal Palace logró una valiosa victoria 2-1 en los últimos minutos ante el Fulham, resultado que le permite ascender al cuarto puesto de la Premier League, una posición que otorga billete para la próxima Liga de Campeones, este domingo en la 15ª jornada.

Con este tercer triunfo en cuatro partidos, el Crystal Palace (4º, 26 puntos) supera al Chelsea (5º, 25 puntos) y mantiene sus esperanzas de alcanzar el podio, aunque el Aston Villa (3º, 30 puntos) tiene cuatro puntos de ventaja.

El Fulham, por su parte, sigue en el 15º puesto, cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

En Craven Cottage, fue el Palace el que golpeó primero cuando Edward Nketiah abrió el marcador con un disparo seco a ras de suelo tras una buena jugada en la entrada del área (20').

Pero el Fulham empató antes del descanso gracias a un delicioso remate con el exterior del pie izquierdo de Harry Wilson (1-1, 38').

El Fulham creyó tomar la ventaja con un gol de Emile Smith-Rowe (53'), pero el VAR anuló la acción por fuera de juego de uno de sus compañeros.

Y tras varias ocasiones claras para los delanteros de Crystal Palace, finalmente fue el capitán Marc Guéhi quien marcó la diferencia con un potente cabezazo en un córner (87').

