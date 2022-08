El CSD requiere a LPFF y RFEF que coordinen el calendario de la Primera Divisón femenina

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha requerido a la Liga Profesional de F煤tbol Femenino (LPFF) y a la Real Federaci贸n Espa帽ola de F煤tbol (RFEF) que ejecuten de "forma coordinada" el sorteo del calendario de la Primera Divisi贸n de F煤tbol Femenino, todav铆a sin fechas, y ha anulado las respectivas convocatorias de sorteos realizadas, por separado y sin consenso, por ambas partes.

En una resoluci贸n a la que ha tenido acceso Europa Press, el CSD pide a ambas partes que se pongan de acuerdo y celebren el sorteo de emparejamientos del calendario de la m谩xima divisi贸n femenina "de forma coordinada entre ambas entidades".

El CSD, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas por la Disposici贸n adicional tercera del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre las Federaciones Deportivas Espa帽olas, resuelve:

En primer lugar, "anular la convocatoria del sorteo de emparejamientos del calendario de Primera Divisi贸n de F煤tbol Femenino realizada exclusivamente por parte de la LPFF de fecha 26 de julio de 2022".

En segundo lugar, "anular la convocatoria del sorteo de emparejamientos del calendario de Primera Divisi贸n de F煤tbol Femenino realizada exclusivamente por parte de la RFEF de fecha 27 de julio de 2022".

Y, por 煤ltimo, "requerir a la LPFF y a la RFEF para la celebraci贸n del sorteo de emparejamientos del calendario de Primera Divisi贸n de F煤tbol Femenino de forma coordinada entre ambas entidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Cuarto.

Un Fundamente de Derecho Cuarto que dispone que la LPFF se帽ala en su escrito que es la 煤nica entidad organizadora de la competici贸n profesional de f煤tbol femenino y, como tal, la 煤nica competente para celebrar el sorteo del calendario.

El CSD no duda de que la LPFF, desde el momento de su constituci贸n y efectiva existencia, se "erige como entidad organizadora de la competici贸n profesional de f煤tbol femenino". No obstante, no se deriva que en cualquier aspecto relacionado con la competici贸n profesional sea la LPFF la 煤nica entidad con capacidad para desarrollar actuaciones al respecto.

"De acuerdo con el art. 41.4.a) de la LD, corresponde a las Ligas profesionales (como la LPFF) "organizar sus propias competiciones, en coordinaci贸n con la respectiva Federaci贸n deportiva espa帽ola" (en este caso la RFEF)", resuelve el Consejo Superior de Deportes.

Por ello, para el CSD debe haber una doble comunicaci贸n. Primero, entre los clubes y la Liga profesional en la que se integran, en este caso la LPFF. Y, en segundo lugar, una comunicaci贸n entre la liga profesional y la federaci贸n deportiva espa帽ola de la que forma parte, la RFEF.

"La comunicaci贸n con los clubes que forman parte de la Liga profesional para la determinaci贸n de los condicionantes de la LPFF, como entidad organizadora de la competici贸n (...) corresponde a la propia LPFF. Hall谩ndonos ante una materia sujeta a coordinaci贸n, para la celebraci贸n del sorteo de emparejamientos dichos condicionantes deben ser remitidos a la RFEF, para que la misma ejerza la correspondiente funci贸n de coordinaci贸n y proceda a la celebraci贸n del sorteo", entiende el CSD.

Por ello, y vistas las "discrepancias" entre la LPFF y la RFEF sobre la competencia para la organizaci贸n y celebraci贸n del sorteo, el CSD ha optado por anular las convocatorias independientes y abogar por esa 煤nica y consensuada convocatoria que sea "coordinada" por ambos entes.

"En consecuencia, encontr谩ndonos en el presente conflicto de competencias ante una materia sujeta a coordinaci贸n, la LPFF no puede organizar y celebrar el sorteo de emparejamientos del calendario de la competici贸n profesional femenina con independencia de la RFEF", argumenta el CSD.

En el mismo sentido, consideran que "tampoco puede la RFEF organizar y celebrar el sorteo de emparejamientos del calendario de la competici贸n profesional femenina con independencia de la LPFF". "Debe existir una actuaci贸n coordinada en la materia, en la que cada una de las entidades ejerzan sus correspondientes funciones", resume la resoluci贸n.

Una resoluci贸n que es "definitiva" si bien contra la misma cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.