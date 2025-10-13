El CSD se adhiere al 'Manifiesto del Deporte Verde' de la Comisión Europea

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) se ha adherido al 'Manifiesto del Deporte Verde', promovido por la Comisión Europea, para subrayar su compromiso con el fomento de la sostenibilidad ambiental en el ámbito del deporte, según un comunicado.

A través de la firma por parte del CSD del referido manifiesto, España da un paso adelante en el impulso activo del deporte verde y reafirma su "firme voluntad de seguir alineando las políticas públicas deportivas con el Pacto Verde Europeo", según el comunicado.

"Los responsables públicos tenemos la obligación de contribuir desde la gobernanza, la financiación, el desarrollo normativo y la cooperación interadministrativa a un modelo deportivo más responsable y respetuoso con el medio ambiente", aseguró el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, tras sellar con su firma la adhesión del organismo a esta iniciativa de la Comisión Europea.

El manifiesto contempla diferentes compromisos por parte de los Gobiernos y el sector público, entre los que se encuentran la constitución de un grupo asesor dedicado al deporte sostenible, la inclusión de la sostenibilidad ambiental como criterio relevante para la asignación de ayudas y subvenciones o el apoyo a proyectos y eventos en los que se garantice el cuidado al medio ambiente.

"Haciendo nuestros los compromisos del manifiesto no sólo damos un paso más en el liderazgo de España en materia de sostenibilidad en el deporte, sino que reafirmamos la defensa de un modelo deportivo que tenga en cuenta el futuro del planeta", expresó Uribes.

En ese sentido, el presidente del CSD señaló que "el compromiso del Gobierno de España" se manifestó de una manera clara en la decisión de "destinar 146,5 millones de euros -prácticamente el 50% de los fondos NextGenerationEU dedicados a la modernización del sector deportivo- a la transición ecológica de las instalaciones deportivas".

El CSD animará a las federaciones deportivas, ligas profesionales, clubes, entidades deportivas, asociaciones y deportistas a unirse al manifiesto y defender un modelo de deporte sostenible. Además, colaborará en la promoción y difusión de buenas prácticas en materia de sostenibilidad en el deporte.