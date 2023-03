El CSD se personará en la causa del 'caso Negreira'

Franco: "Podría no ser tan grave como aparenta, pero el tema es muy feo"

MADRID, 13 Mar. 2023 (Europa Press) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, anunció que se personarán en el 'caso Negreira' en el "momento oportuno" y pidió al FC Barcelona y a su presidente, Joan Laporta, que expliquen lo sucedido para saber si no es "tan grave como aparenta" lo sucedido.

"La intención del CSD es personarse pero en el momento oportuno, porque no hay que olvidar que la Fiscalía ha denunciado ante un Juzgado de Instrucción, ese juzgado tiene que admitirlo a trámite y ahí será cuando nosotros, con nuestros servivios jurídicos, nos personemos ya en esta causa", aseguró en declaraciones en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.

En cuanto a por qué han tardado tanto en comunicar que se personarán, aseguró que quieren ser "responsables y coherentes". "Hay que dejar que las insituciones funcionen, que están funcionando muy bien. El tema surge en la Agencia Tributaria, pasó a Fiscalía y ellos han decidido denunciarlo. Vamos a ver si el Juzgado de Instrucción lo admite a trámite, vamos a seguir el proceso lógico", aseguró.

"Me preocupa este caso porque al deporte español no le viene bine, le viene mal. Lo que es malo para el fútbol, es malo para el deporte español. Un club no paga así por nada al vicepresidente de los árbitros. Es verda que hay que investigarlo", reconoció Franco.

Por ello, además, quisiera escuchar la versión del club blaugrana. "Le pediría al FC Barcelona un tipo de aclaración, qué digan qué ha pasado. Podría no ser tan grave como aparenta, pero el tema es muy feo y nos preocupa y supone un descrédito para el deporte y fútbol español", manifestó.

"Pido al señor Laporta que nos aclare de una vez qué es lo que ha pasado, si hay cosas que las desconocemos, que las diga. La masa social del FC Barcelona también merece una explicación", añadió en este sentido.

Por otro lado, respecto a que el exdirector general del CSD, Albert Soler, esté implicado en el 'caso Negreira', aseguró que no tiene nada que ver con su salida del CSD. "No sé si Albert Soler lo sabía o no, yo lo desconocía totalmente. Pero cuando sale el caso, el señor Soler no estaba ya en el CSD. Pero hay muchos implicados y tendrán que aclararlo ante el juez. Eso está claro", apuntó.

"La nueva Ley del Deporte, aprobada en diciembre, marca un plazo de prescripción para infracciones muy graves de tres años, en línea con la ley de régimen jurídico del sector público. La nueva ley agrava las infracciones", comentó sobre la prescripción del posible delito y la implicación de Soler en la redacción de la nueva Ley del Deporte.

Europa Press