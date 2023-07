El CSIC investiga las asociaciones entre cianobacterias y algas, esenciales para la fotosíntesis global del planeta

El Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF), centro de investigación mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Sevilla (US), ha investigado las asociaciones entre algas diatomeas, responsables de la quinta parte de la fotosíntesis global del planeta, y bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico, concretamente cianobacterias, que realizan la fotosíntesis de una manera similar a las plantas, según ha informado el CSIC en una comunicado.

En este estudio, que indaga sobre la simbiosis de estos organismos, ha participado el grupo de Enrique Flores en el IBVF, junto a Rachel A. Foster de la Universidad de Estocolmo (Suecia) y Mercedes Nieves-Morión.

Los impulsores del estudio han detallado que las asociaciones entre distintos organismos son de "importancia capital para el desarrollo y mantenimiento de la vida en el planeta". En zonas oceánicas pobres en nutrientes, las asociaciones entre algas y bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico hacen una contribución esencial a la productividad primaria que representa la fijación fotosintética del dióxido de carbono atmosférico.

Este trabajo, publicado en la revista 'PNAS Nexus' y destacado en el portal EurekAlert! de la American Association for the Advancement of Science, ha descrito los mecanismos por los que las algas diatomeas del género 'Hemiaulus' apoyan la actividad de cianobacterias fijadoras de nitrógeno.

"Este mecanismo está basado en el transporte activo de carbono orgánico (incluidos azúcares y aminoácidos) hacia el interior de la cianobacteria, la cual cede gran parte de nitrógeno a la diatomea, posibilitando su crecimiento, dando como resultado una mayor actividad fotosintética del sistema simbiótico", ha afirmado Flores.

El estudio ha sido financiado por proyectos de la Agencia Sueca de Investigación y se ha basado en la experiencia previa del grupo sueco en el estudio de las asociaciones marinas entre diatomeas y cianobacterias y en los conocimientos del grupo español sobre la biología de las cianobacterias fijadoras de nitrógeno.

Europa Press