El Comit√© T√©cnico de √Ārbitros (CTA) lament√≥ este viernes que se quieran "levantar sospechas interesadas" y que se dude de su "comportamiento profesional e independiente", y subray√≥ que tanto los clubes como LaLiga conocen todas las salas destinadas al VAR con las que cuenta en la Ciudad del F√ļtbol de Las Rozas (Madrid) y "conocen perfectamente el uso que se hace de ellas".

"Lamentamos que, sin fundamento alguno y con el √ļnico objetivo de levantar sospechas interesadas, se ponga en tela de juicio el comportamiento profesional e independiente del CTA y de los miembros que forman parte de este. Los servicios jur√≠dicos de la RFEF ya estudian cualquier declaraci√≥n o acusaci√≥n que atente contra la integridad de la competici√≥n", asegur√≥ el CTA en un comunicado.

El organismo quiso salir as√≠ al paso tras la publicaci√≥n este jueves por parte del 'Diari ARA' de la existencia de una sala m√°s de VAR en la Ciudad del F√ļtbol, desde donde una persona se comunicar√≠a con la Sala VOR, algo que estar√≠a prohibido por la normativa internacional. Adem√°s, seg√ļn indic√≥ el excolegiado Xavier Estrada Fern√°ndez a 'ElDesmarque', ese habit√°culo no estaba "en el protocolo ni en el reglamento".

"Con el fin de desmentir categ√≥ricamente y aclarar alguna publicaci√≥n reciente, queremos informar de que el espacio VOR de la Ciudad del F√ļtbol de Las Rozas de la RFEF, que se ha mostrado en multitud de ocasiones tanto a los clubes profesionales como a los medios de comunicaci√≥n en un ejercicio de absoluta transparencia, consiste en siete salas VAR cerradas, un espacio con cinco estaciones VAR y dos salas adicionales", detall√≥ el CTA en un comunicado.

El organismo apunt√≥ que en esta primera sala adicional, "los t√©cnicos del proveedor tecnol√≥gico 'Hawk-Eye' se encargan de la gesti√≥n t√©cnica de los partidos", mientras que en la segunda, 'denominada Sala de VAR reservas", se usa para que se sit√ļe "un √°rbitro VAR extra para cada uno de los partidos, cuyas funciones son realizar el seguimiento del partido y estar preparado para sustituir al VAR o AVAR en el caso de que hubiera un problema m√©dico".

El CTA recalc√≥ que este √°rbitro extra "facilita" a su Comisi√≥n T√©cnica "informaci√≥n inmediata de cualquier problema t√©cnico que hubiera en los partidos o de incidentes extraordinarios (problemas meteorol√≥gicos, percances de p√ļblico, etc.)", pero asever√≥ que "nunca interaccionan con el VAR o AVAR del partido salvo, como excepci√≥n, para comunicarles que las l√≠neas del fuera de juego enviadas a la producci√≥n televisiva no han sido mostradas en el programa, puesto que es √©sta la que decide si quiere o no incorporarlas a su retransmisi√≥n".

"LaLiga tiene conocimiento de estos espacios desde el mismo momento de su creaci√≥n. Es m√°s, tanto el actual miembro designado por LaLiga en el Comit√© Arbitral para la Competici√≥n Profesional, Arturo Daud√©n Ib√°√Īez, como su predecesor, Antonio Jes√ļs L√≥pez Nieto, han visitado en reiteradas ocasiones estas salas y conocen perfectamente el uso que se hace de ellas", a√Īadi√≥ el comit√© que preside Luis Medina Cantalejo.

El CTA consideró "también pertinente recordar que la existencia y uso de estas salas adicionales es habitual en competiciones internacionales de FIFA y UEFA, así como en las principales ligas europeas" y recordó que "las imágenes y los audios que se generan en la sala VOR durante el partido quedan registrados".