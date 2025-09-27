El cuatro con timonel mixto paralímpico español firma un séptimo puesto en el Mundial de Shanghái

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

El cuatro con timonel mixto paralímpico español ha ganado este sábado la final de consolación de los Campeonatos del Mundo de remo, que se disputan hasta el domingo en Shanghái (China), y ha concluido en la séptima posición final.

En el Shanghái Water Sports Centre, el barco integrado por el cántabro Saúl Peña (San Pantaleón), la coruñesa Rocío Fraguela (Noia), los asturianos Paco San Martín (Remeros del Eo de Vegadeo) y Verónica Rodríguez (Corvera) y la timonela andaluza Leonor García (Club Náutico Sevilla) se impuso a Canadá, el otro barco participante y único oponente.

La segunda y última embarcación española inscrita en remo adaptado concluirá el domingo su participación en el Mundial disputando igualmente la Final B. Será el doble scull mixto PR3 del sevillano Daniel Díaz (Club de Remo Guadalquivir 86) y la catalana Josefa Benítez (Maritim de Barcelona), que en este caso optarán a la séptima posición como mejor resultado.

También en la última jornada tendrá la oportunidad de lograr la única medalla de la delegación española el octavo y último bote español en liza, el skiff femenino de Esther Briz (Raspas del Embarcadero). La zaragozana afrontará la Final A a partir de las 8.17 hora española.

Briz, campeona del mundo y de Europa júnior en 2017 y 2018 y que el pasado año lograba un diploma olímpico en París tras ser séptima en dos sin timonel, aspira a mejorar el quinto puesto logrado por la cántabra Virginia Díaz en el Mundial de 2022 y la andaluza Nuria Domínguez en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

España ha cosechado hasta el momento como mejor resultado en Shanghái dos cuartos puestos en dos sin timonel con los andaluces Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla) y doble scull masculino con el catalán Aleix García (Raspas del Embarcadero) y el gallego Rodrigo Conde (Miño).