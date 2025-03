El Cuidado Médico Y Personalizado Para Adultos Mayores De Centerwell Abre Próximo Al Walmart De Gladstone

GLADSTONE, Mo.--(BUSINESS WIRE)--mar. 20, 2025--

CenterWell Senior Primary Care® está celebrando la gran apertura de su nuevo centro ubicado junto a Walmart en Gladstone, Missouri, el 26 de marzo a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Este es el primer evento de inauguración de los 23 centros que CenterWell planea abrir en ubicaciones de Walmart en cuatro estados de aquí a mediados de este año.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250320420886/es/

CenterWell Senior Primary Care in Gladstone, Mo., will celebrate its grand opening March 26. This is the first event for the 23 locations across four states where Humana's primary care brands, CenterWell Senior Primary Care and Conviva Senior Primary Care, are opening centers conveniently located next to Walmart stores. CenterWell Gladstone has been open and seeing patients since December 2024. Centers in Florida, Georgia and Texas will also host grand opening events later this spring. Photo credit: Katie Couric Media

CenterWell Gladstone abrió sus puertas y comenzó a aceptar nuevos pacientes a finales del año pasado. La gran inauguración es un evento gratuito para la comunidad, que incluye tour por el centro médico, comida, música en vivo, juego de bingo y otras actividades.

CenterWell Senior Primary Care y su marca relacionada, Conviva Senior Primary Care, conforman la Organización de Atención Primaria (PCO, por sus siglas en inglés) de Humana, el proveedor más grande y de más rápido crecimiento en el país de atención primaria para adultos mayores. Juntas, brindan atención a aproximadamente 390,000 adultos mayores en más de 340 centros. La organización se enfoca en ofrecer atención médica de calidad, asequible y personalizada, especialmente en comunidades de recursos escasos.

“ Estamos muy emocionados de traer CenterWell a los adultos mayores de Gladstone”, dijo Drew Hare, Presidente de Mercadeo para Missouri y Kansas. “ Nuestro trabajo es ayudar a que el acceso a la atención médica sea fácil, logrando que cada visita al médico sea lo más conveniente posible para la comunidad, y no hay ubicación más conveniente que tener nuestros servicios al lado de un Walmart. Al igual que nuestros otros centros, este nuevo recinto ha sido diseñado específicamente para adultos mayores, con entradas especiales y estacionamiento accesible. Nuestro compromiso es ayudar a nuestros pacientes a vivir vidas más felices y saludables.”

Stephanie Ikeme, M.D., directora médica de CenterWell para Missouri y Kansas, destacó que el enfoque de CenterWell en la salud integral, dentro de un modelo de atención personalizado, ha demostrado resultados positivos en la salud de los adultos mayores.

“ Los datos más recientes muestran que los pacientes atendidos en nuestro modelo visitan a sus médicos primarios un 10% más que los pacientes que acuden a servicios diferentes al nuestro, esto significa mejor cuidado de salud preventiva y un mejor mantenimiento de la salud para nuestros adultos mayores”, explicó la Dra. Ikeme. “ Además los pacientes de Medicare Advantage tuvieron 278,000 menos admisiones hospitalarias en el 2023 comparado con aquellos inscritos a Medicare Original. Este enfoque integral es lo que queremos para nuestros adultos mayores, y por eso estamos muy felices de poder abrir otro centro para expandir el acceso a nuestro modelo de atención único.”

Los centros de CenterWell Senior Primary Care cuentan con médicos certificados, enfermeros practicantes, asistentes médicos y personal de apoyo operativo. Además, los pacientes tienen acceso a coordinadores de atención de enfermería, especialistas en salud de comportamiento, trabajadores sociales, un farmacéutico clínico y especialistas en referencias. Todo el equipo ha recibido entrenamiento especializado en el tratamiento de adultos mayores. Además de sus servicios de salud, las instalaciones de CenterWell incluyen centros de actividades abiertos a toda la comunidad, no solo a los pacientes.

Las ubicaciones de CenterWell en Missouri y Kansas aceptan el Medicare Original y una amplia variedad de planes de Medicare Advantage. CenterWell Gladstone se une a otros siete centros de atención primaria para adultos mayores en el área metropolitana de Kansas City.

Otras ciudades que celebrarán eventos de inauguración de centros CenterWell y Conviva ubicados junto a tiendas Walmart son:

Tampa/St. Petersburg

Orlando

Jacksonville

Atlanta

Dallas/Fort Worth

Para obtener más información sobre CenterWell Senior Primary Care, visite: CenterWellPrimaryCare.com.

Acerca de CenterWell

CenterWell es una empresa líder en servicios de atención médica especializada en crear experiencias integradas enfocadas en servicio de alta calidad y el bienestar del paciente, teniendo como resultado atención médica de óptimo nivel accesible y personalizada. Como líderes en atención primaria centrada en adultos mayores, así como en atención médica domiciliaria, y como destacados proveedores de servicios de entrega a domicilio, especialidades médicas, cuidados paliativos y farmacia minoristas, nos dedicamos a promover la salud en su totalidad y abordar el bienestar físico, emocional y social de nuestros pacientes. CenterWell forma parte de Humana Inc. (NYSE: HUM). Para conocer más sobre lo que ofrecemos, visite CenterWell.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250320420886/es/

CONTACT: Lisa M. Ferguson

Humana Corporate Communications

LFerguson16@humana.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA MISSOURI

INDUSTRY KEYWORD: DISCOUNT/VARIETY SENIORS HISPANIC OTHER HEALTH MANAGED CARE HEALTH CONSUMER GENERAL HEALTH RETAIL

SOURCE: Humana Inc.

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 03/20/2025 09:00 AM/DISC: 03/20/2025 09:00 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250320420886/es