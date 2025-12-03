El cultivo de opio en Myanmar alcanza su nivel más alto en una década, según la ONU

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — El cultivo de amapola de opio en Myanmar aumentó este año a su nivel más alto en una década y la nación, inmersa en una guerra civil, sigue siendo uno de los principales proveedores mundiales de drogas ilícitas, según un análisis de Naciones Unidas.

El crecimiento consolida la posición de Myanmar como la principal fuente conocida de opio ilícito en el mundo, especialmente tras las fuertes caídas en la producción en Afganistán después de que los talibanes impusieran una prohibición tras su toma de poder en 2021.

La Encuesta de Opio de Myanmar 2025, publicada el miércoles por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, encontró que el área donde se cultiva opio se expandió un 17% de 2024 a 53.100 hectáreas (131.212 acres), la mayor área desde 2015.

La UNODC también ha descrito a Myanmar como el mayor productor de metanfetamina del mundo. La metanfetamina es más fácil de fabricar a escala industrial que el opio, que requiere mucha mano de obra, y se distribuye en forma de tabletas y cristal de metanfetamina por tierra, mar y aire en Asia y el Pacífico.

El opio, que se procesa en morfina y heroína, se cosecha de las flores de amapola. Los agricultores de Myanmar han plantado más en un contexto de pobreza generalizada e inestabilidad durante la guerra civil, que estalló después de que su ejército derrocara al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021.

Un factor clave en el crecimiento de la producción de Myanmar ha sido el aumento de los precios del opio. El opio fresco ahora se vende a unos US$329 por kilogramo, más del doble del precio de US$145 de 2019. Se estima que la economía del opio en Myanmar tiene un valor de entre US$641 y US$1.050 millones, lo que representa aproximadamente del 0,9% al 1,4% del PIB de 2024 del país, según el reporte.

El aumento de terrenos cultivados ayudó a compensar una caída del 13% en los rendimientos promedio causada por el conflicto intensificado en algunas áreas, resultando en un aumento del 1% en la producción de opio a aproximadamente 1.010 toneladas, según el informe.

El aumento también revirtió una ligera caída el año pasado en el cultivo y la producción y señaló un repunte en el comercio de drogas arraigado en el país. Myanmar ya había visto un crecimiento en el cultivo y la producción de 2021 a 2023, impulsado por la guerra civil, según el informe.

"Myanmar se encuentra en un momento crítico", afirmó Delphine Schantz, representante de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico. "Esta gran expansión en el cultivo muestra hasta qué punto la economía del opio se ha restablecido en los últimos años, y apunta a un posible crecimiento futuro".

Había señales crecientes de que la heroína de Myanmar está llegando a mercados en Europa que anteriormente eran abastecidos por Afganistán, con varias incautaciones en el último año que involucraron a pasajeros que viajaban del Sudeste Asiático a Europa. Aunque el volumen no fue significativo, apuntaba a una creciente demanda más allá de la región para llenar el vacío dejado por el colapso de la producción de Afganistán, según la encuesta de la UNODC.

"Impulsados por el conflicto intensificado, la necesidad de sobrevivir y el atractivo de los precios en alza, los agricultores de Myanmar se sienten atraídos por el cultivo de amapola", expresó Schantz. "A menos que se creen medios de vida alternativos viables, el ciclo de pobreza y dependencia del cultivo ilícito sólo se agravará".

El noreste de Myanmar forma parte del infame "Triángulo Dorado", donde se encuentran las fronteras de Myanmar, Laos y Tailandia. La producción de opio y heroína ha prosperado allí desde hace mucho, en gran parte debido al descontrol en las áreas fronterizas, donde el gobierno central de Myanmar ejerce sólo un control mínimo sobre varias milicias de minorías étnicas, algunas de ellas socias en el comercio de drogas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.