El cupón de la ONCE del 7 de enero de 2026 difunde la labor de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El cupón de la ONCE del próximo 7 de enero de 2026 difundirá la labor que realiza la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), con el lema 'Mayores activos, un valor en alza', según han dado a conocer en un comunicado.

CEATE es una entidad estatal sin ánimo de lucro que reúne a federaciones, asociaciones y fundaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de la cultura y la formación permanente.

En los años 90, la confederación puso en marcha el programa 'Voluntarios Culturales Mayores' con el cual puso en valor el papel de las personas mayores para que puedan desempeñar una labor "importante" como voluntarios en espacios culturales, "al tener experiencia, disponer de tiempo y recibir un beneficio propio con dicha labor".

En la actualidad, CEATE cuenta con más de 800 voluntarios culturales mayores en toda España, presentes en un total de 75 museos, espacios culturales, iglesias, palacios, jardines y que realizan paseos culturales. Durante 2025, estos voluntarios han enseñado el patrimonio cultural a cerca de 265.000 visitantes.

Con su labor, CEATE quiere elevar los niveles culturales y educativos de los mayores mediante su formación permanente y su participación en actividades socioculturales. Así, el objetivo es fomentar un envejecimiento activo que evite la pasividad, aislamiento y la tristeza, promoviendo en su lugar la curiosidad, el aprendizaje y la convivencia.

CEATE también cuenta con otros programas que permiten acercar el patrimonio cultural de diferentes maneras, como 'Cultura y Bienestar', en el que los museos y espacios culturales visitan los centros residenciales y centros día y 'Colectivos Vulnerables', en el que se acerca la riqueza cultural a mayores, así como personas con discapacidad, refugiados, inmigrantes, colectivos marginados, alumnos de colegios e institutos y mujeres en situación de vulnerabilidad social.

Además, la confederación ha lanzado en 2025 el 'Campus Mayor Conocimiento', un espacio virtual para acceder a cursos y talleres. Mientras, dentro del programa de 'Voluntarios Culturales Mayores' se encuentra el Museo Tiflológico de la ONCE, en el que realizan su labor cerca de 14 personas voluntarias.