El curling da inicio a las pruebas deportivas en Milan Cortina 2026

Las pruebas deportivas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 arrancaron este miércoles hacia las 19h05 locales (18h05 GMT), a dos días de la ceremonia de apertura, con el torneo mixto de curling en Cortina d'Ampezzo.

Cuatro partidos de ese torneo están programados este miércoles, primer día de la competición: Suecia-Corea del Sur, Gran Bretaña-Noruega, Canadá-República Checa y Estonia-Suiza.

Los aficionados checos se hacían notar especialmente entre los asistentes a la pista de hielo de Cortina d'Ampezzo.

Italia, vigente campeona olímpica en esta disciplina y anfitriona en esta ocasión, iniciará su camino el jueves contra Corea del Sur.

Para la apertura oficial de estos Juegos Olímpicos habrá que esperar al viernes con la ceremonia, que se celebrará de manera simultánea en cuatro sedes, con el estadio San Siro de Milán como escenario principal.

En los Juegos Olímpicos de verano también la tradición marca que las pruebas deportivas empiecen antes de la apertura oficial, con el objetivo de ayudar al correcto desarrollo de los torneos que componen el programa.

Hasta la clausura del 22 de febrero se otorgarán 116 títulos olímpicos.