El dalái lama "nunca se reunió" con Epstein, afirma su oficina

El jefe espiritual budista en exilio dalái lama "nunca se reunió" con Jeffrey Epstein, indicó su oficina este domingo luego de que medios chinos reportaran que su nombre aparece en los archivos publicados por Estados Unidos

Una investigación de los millones de documentos del expediente Epstein, difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y consultados por la AFP, registró que el nombre del dalái lama aparece en 154 ocasiones

Sin embargo, no figura ahí ninguna mención de un encuentro entre ambos

"Algunos artículos recientes en medios y publicaciones en las redes sociales sobre los 'expedientes Epstein' tratan de establecer una relación entre su santidad el dalái lama y Jeffrey Epstein", declaró la oficina del líder espiritual en un comunicado publicado en X

"Podemos confirmar sin equivocación que su santidad nunca se encontró con Jeffrey Epstein ni autorizó a nadie a verlo o interactuar con él a su nombre", añade el comunicado

La cadena estatal China Global Television Network (CGTN) reportó el jueves que el dalái lama aparece al menos 169 veces en los documentos del caso Epstein

Según CGTN, un correo de 2012 proveniente de un emisor censurado sugería a una persona asistir a un evento en una isla a donde "el dalái lama vendría"

La simple mención del nombre de una persona en los documentos de Epstein no implica que esa persona cometió un acto reprensible

Epstein fue condenado en 2008 por solicitar los servicios de una menor para prostitución y se suicidó en 2019 mientras estaba en prisión a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual

China, que afirma que el Tíbet es parte de China, fustiga al líder budista que ha realizado toda su vida una campaña por mayor autonomía de esa región, por lo que lo califica de rebelde y separatista

Ganador del Premio Nobel de la Paz y de 90 años de edad, el dalái lama solo tenía 23 años cuando huyó de la capital tibetana Lhasa, pues temía por su vida luego de que tropas chinas reprimieran un levantamiento en 1959

Nunca regresó de su exilio en el norte de la India

Tiene millones de adeptos en el mundo entero, entre ellos muchas personas famosas