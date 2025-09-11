El danés Christian Eriksen ficha por el Wolfsburgo

El internacional danés Christian Eriksen, que a sus 33 años se encontraba sin equipo tras acabar su contrato con el Manchester United, firmó con el Wolfsburgo hasta 2027, anunció este miércoles el club de la Bundesliga.

Con 144 partidos internacionales (46 goles), Eriksen es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Dinamarca.

El 12 de junio de 2021, en el primer partido de la Eurocopa contra Finlandia, el centrocampista sufrió un paro cardíaco, aunque pudo volver a jugar gracias a que le implantaron un desfibrilador.

Al no poder jugar con ese aparato en Italia, se vio obligado a dejar el Inter de Milán y fichó por el Brentford inglés en enero de 2022, debutando un mes más tarde.

Realizó una buena segunda parte de la temporada con el modesto equipo inglés, lo que le valió su fichaje por el Manchester United, en el que estuvo tres temporadas.

Antes de jugar para el Inter, lo hizo en el Ajax y Tottenham.

El centrocampista necesita minutos de juego en vistas a participar en el próximo Mundial de Norteamérica.

