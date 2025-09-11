LA NACION

El danés Christian Eriksen ficha por el Wolfsburgo

El internacional danés Christian Eriksen, que a sus 33 años se encontraba sin equipo tras acabar su

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El danés Christian Eriksen ficha por el Wolfsburgo
El danés Christian Eriksen ficha por el WolfsburgoBundesliga

El internacional danés Christian Eriksen, que a sus 33 años se encontraba sin equipo tras acabar su contrato con el Manchester United, firmó con el Wolfsburgo hasta 2027, anunció este miércoles el club de la Bundesliga.

Con 144 partidos internacionales (46 goles), Eriksen es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Dinamarca.

El 12 de junio de 2021, en el primer partido de la Eurocopa contra Finlandia, el centrocampista sufrió un paro cardíaco, aunque pudo volver a jugar gracias a que le implantaron un desfibrilador.

Al no poder jugar con ese aparato en Italia, se vio obligado a dejar el Inter de Milán y fichó por el Brentford inglés en enero de 2022, debutando un mes más tarde.

Realizó una buena segunda parte de la temporada con el modesto equipo inglés, lo que le valió su fichaje por el Manchester United, en el que estuvo tres temporadas.

Antes de jugar para el Inter, lo hizo en el Ajax y Tottenham.

El centrocampista necesita minutos de juego en vistas a participar en el próximo Mundial de Norteamérica.

dwi/mcd/pb

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto se cobrará en octubre con un reajuste de 1,88% y qué otros ingresos y aportes de trabajadores aumentarán
    1

    Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88% y qué otros ingresos se incrementan

  2. El codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
    2

    Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km

  3. Sigue la rotación por goteo: entre los tres cambios en la formación titular de los Pumas, sale un histórico
    3

    Los Pumas - Australia: la formación titular para el desquite en Sydney, por el Rugby Championship

  4. La corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
    4

    Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja

Cargando banners ...