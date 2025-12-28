El decreto 'antichiringuitos' universitarios o la salida de Alegría del Gobierno marcan el 2025 en materia educativa

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El 2025 en materia educativa ha estado marcado por la aprobación del real decreto que endurece los criterios para crear nuevas universidades o por la salida del Gobierno de Pilar Alegría, sustituida al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes por Milagros Tolón.

El real decreto que modifica el real decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios fue aprobado por el Gobierno a mediados de octubre con el objetivo de acabar con los "chiringuitos" universitarios y de que todas las universidades, indistintamente de su localización, cumplan con unos estándares de calidad.

En su informe del decreto, el Consejo de Estado advirtió de dos observaciones esenciales que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tuvo que modificar para contar con el visto bueno del organismo. Así, el Gobierno eliminó la exigencia de experiencia en gestión universitaria de la entidad promotora.

Por otro lado, el Consejo de Estado reflejó que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria para que las nuevas universidades amplíen su oferta de títulos no podía ser vinculante.

Con la modificación del decreto, la ampliación de títulos universitarios deberá pasar por la Conferencia General de Política Universitaria pero no será vinculante.

Tanto la Comunidad de Madrid como la institución educativa CEU han recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto de creación de universidades.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrió el real decreto del Ejecutivo al considerarlo "arbitrario" y por "vulnerar" las competencias autonómicas, motivos similares a los expuestos por el CEU, que alegó que se trataba de una norma "lesiva" y que invadía competencias.

ALEGRÍA DEJA EL MINISTERIO SIN EL APROBADO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Por otro lado, el 2025 se despide con la noticia de la salida de Pilar Alegría del Gobierno, que ha dejado sus funciones como portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes tras cuatro años y medio como titular de esta cartera para ser candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, que se celebrarán el 8 de febrero de 2026.

La comunidad educativa se despidió de la ministra valorando que se va del cargo "dejando mucho sin hacer" y lamentando que no se haya dedicado en exclusiva a la educación, al ostentar también los cargos de portavoz del Gobierno y de presidenta del PSOE de Aragón.

Así, la secretaria general de la Federación Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, afirmó en declaraciones a Europa Press que Alegría "no llega al aprobado". "Es final de trimestre y los docentes estamos poniendo notas y evaluando. Entonces, evaluamos también a la ministra, que no llega al suficiente", dijo.

La responsable de educación de UGT, Beatriz García, aseguró que la comunidad educativa "se queda huérfana". "Teníamos muchas expectativas con ella pero no hemos logrado avanzar, no se han mejorado ni revertido los recortes de 2012", expresó.

Su sustituta al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes es Milagros Tolón, que sí se dedicará exclusivamente a este Departamento con, entre otros, los retos de aprobar el Estatuto Docente o culminar la reforma de la Prueba de Acceso a la Universidad.

ENCAMINADA LA LEY QUE REDUCE LAS RATIOS

Antes de dejar el Ministerio, Pilar Alegría llevó al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.

Esta norma, propuesta por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, reduce la ratio de alumnos por clase y fija un máximo de horas lectivas para los docentes en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

En concreto, con esta iniciativa el Gobierno propone rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

Ahora, tras la salida de Alegría, Milagros Tolón deberá asumir el reto de completar el desarrollo de esta ley de reducción de ratios en las aulas y llevarla al Parlamento para su aprobación definitiva, si consigue los apoyos suficientes de los grupos.

FALTA DE FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

En cuanto a la educación superior, el 2025 ha estado marcado por la falta de financiación de las universidades públicas españoles, lejos todavía de alcanzar el 1% del Producto Interior Bruto que prevé la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

En este sentido, destaca la huelga a finales del mes de noviembre de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid para exigir más financiación al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

'Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian' fue el lema elegido para la convocatoria de esta huelga universitaria.

El origen de estos paros surgió por la denuncia de "infrafinanciación" que sufren los centros y contra otros aspectos de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) propuesta por la Comunidad de Madrid.

En este contexto, la presidenta de la CRUE, Eva Alcón, advirtió de la "grave" situación que atraviesan las universidades públicas madrileñas por la falta de financiación.

"La situación que están sufriendo no es un tema puntual, hace tiempo que se está diagnosticando y es el momento de que, una vez se tenga el diagnóstico, buscar la solución", señaló Alcón en una entrevista a Europa Press.

UN NUEVO MODELO DE SELECTIVIDAD

El 2025 ha sido también el año del primer examen de la nueva Selectividad, que ha cambiado su nombre de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad por el de Prueba de Acceso a la Universidad.

El nuevo modelo de examen cuenta tanto con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios. Así, las faltas de ortografía bajan un 10 por ciento la nota en los exámenes y los alumnos pueden elegir entre distintas preguntas, aunque requieren que hayan estudiado todo el temario, y se mantienen las preguntas tipo test.

Este año el Gobierno ha aprobado también el real decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, con el que prohibió servir bebidas azucaradas y bollería en los centros escolares.

El objetivo de esta norma es impulsar el consumo diario de frutas y verduras frescas, de legumbres, de pescado, de carne de calidad, a la vez que limitar los alimentos ultraprocesados, los preparados precocinados o el exceso de frituras.

FORMACIÓN ANTE CATÁSTROFES EN LOS COLEGIOS

También se han incluido currículo educativo, a través de un Plan de formación ante emergencias de Protección Civil en centros educativos no universitarios, como contenido para las clases de Educación Secundaria Obligatoria el apoyo psicológico y los recursos a disposición de las víctimas de catástrofes naturales, así como qué es información y desinformación en situaciones de emergencia.

Este plan incluye en sus contenidos mínimos la prevención, autoprotección y sistemas de alerta y sistemas 112 de emergencias; o la identificación de las situaciones de riesgo en el entorno.

Los alumnos de todas las etapas educativas se formarán en los riesgos específicos y actuaciones frente a ellos de inundaciones y riesgos en la costa; terremotos, maremotos y tsunamis; riesgo volcánico; fenómenos meteorológicos adversos; incendios forestales; riesgos tecnológicos (accidentes industriales, químicos, nucleares y trasporte de mercancías peligrosas).