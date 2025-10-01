El defensa argentino del Marsella Facundo Medina estará dos meses de baja

El defensa argentino del Marsella Facundo Medina, lesionado en un tobillo el martes durante la victoria de su equipo contra el Ajax Ámsterdam (4-0) en la Champions, estará ausente "cerca de dos meses", informó el club francés este miércoles.

"Facundo Medina sufre un esguince en el tobillo derecho y estará alejado de los terrenos de juego cerca de dos meses", anunció el Marsella en un comunicado.

Medina se lesionó en el minuto 36 del partido del martes contra el Ajax. Al final del duelo, el entrenador marsellés Roberto De Zerbi y el director de fútbol Medhi Benatia no ocultaron una cierta preocupación.

Elemento importante en la defensa del equipo francés, el argentino ya se había perdido los tres primeros partidos de la temporada debido a una suspensión y luego a una primera lesión.

Internacional con la Albiceleste, Facundo Medina, de 26 años, fichó este año por el Marsella procedente del Lens, donde jugó cinco temporadas.

