El defensa brasileño Marquinhos (PSG), baja varias semanas por molestias

El capitán del París Saint-Germain, el defensa brasileño Marquinhos, lesionado en el "cuádriceps izquierdo", estará de baja "las próximas semanas", anunció el viernes el club de la capital, privado ya de tres jugadores importantes de la plantilla a cinco días del choque en Liga de Campeones contra el FC Barcelona.

El club no precisó cuándo se produjo la lesión de Marquinhos, que disputó íntegramente el "Clásico" contra el Marsella el lunes (derrota 1-0).

El defensa se une en la enfermería al recién nombrado Balón de Oro Ousmane Dembélé (muslo), a Désiré Doué (pantorrilla) y a Joao Neves (muslo), quienes "continúan sus procesos de rehabilitación", precisó el PSG en un comunicado médico.

Estas bajas suponen un duro golpe para el PSG, que recibe el sábado al Auxerre en Ligue 1 antes de visitar el miércoles al Barça en la segunda jornada de Liga de Campeones.

