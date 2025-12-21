El defensa del Barcelona Christensen estará de baja varios meses

El defensa danés del Barcelona Andreas Christensen sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, anunció este domingo el club español y, según la prensa, estará de baja varios meses.

"Andreas Christensen sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida fortuitamente tras un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado", señaló el Barça en un comunicado, sin precisar la posible duración de la ausencia del jugador.

El exdefensa del Chelsea, que se perdió prácticamente toda la pasada temporada debido a diferentes lesiones, no será operado y debería estar entre tres y cuatro meses fuera de competición, según la prensa catalana.

El internacional danés de 29 años se perderá, salvo sorpresa, la semifinal de los play-offs de clasificación para el Mundial de 2026 contra Macedonia del Norte en marzo.

La ausencia de Christensen deja al entrenador azulgrana Hansi Flick con solo dos centrales puros, Pau Cubarsí y Eric Garcia, aunque también puede jugar en esta posición el francés Jules Koundé, que habitualmente lo hace como lateral derecho.

La baja de Christensen se suma a la retirada temporal del capitán blaugrana Ronald Araujo para preservar su salud mental y a la salida del veterano Íñigo Martínez antes de la presente temporada, lo que podría empujar a la directiva azulgrana a intentar reforzarse en la inmediata ventana de fichajes.