El defensa del Manchester City Gvardiol será operado de la espinilla

5 ene (Reuters) - El defensa del Manchester City Josko Gvardiol será operado esta semana de una lesión en la espinilla, informó el lunes el club de la Premier League. El croata, de 23 años, fue sustituido al principio de la segunda parte del partido del domingo en casa contra el Chelsea (1-1).

"El defensa será operado más adelante esta semana y la evaluación sigue en curso para determinar el alcance total de la lesión y el pronóstico esperado", dijo el City en un comunicado.

El equipo de Manchester es segundo en la tabla con 42 puntos, a seis del líder, el Arsenal. Su defensa Ruben Dias también causó baja por lesión en el partido contra el Chelsea, y el central inglés John Stones también es baja.

(Reporte de Tommy Lund en Gdansk. Edición de Ed Osmond. Edición en español de Raúl Cortés Fernández)