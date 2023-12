El jugador del Villarreal CF Juan Foyth fue intervenido este jueves en el hombro derecho para solucionar sus problemas de inestabilidad, una operaci√≥n tras la que deber√° afrontar un periodo de recuperaci√≥n "estar√° supeditado a la evoluci√≥n del jugador", seg√ļn un comunicado.

"El futbolista del Villarreal CF, Juan Foyth, ha sido intervenido quir√ļrgicamente hoy en su hombro derecho para solucionar los problemas de inestabilidad que arrastraba. La intervenci√≥n la ha realizado el Doctor Carles Torrens en el ICATME-DEXEUS, bajo la supervisi√≥n de los servicios m√©dicos del Villarreal CF", inform√≥ la entidad en su p√°gina web.

El tiempo de baja estará "supeditado a la evolución del jugador", por lo que el club deseó "una saludable y pronta recuperación a uno de los capitanes del primer equipo".

"He decidido junto al club volver a operarme el hombro. Me duele dejar a mis compa√Īeros un tiempo, pero m√°s me dol√≠a sentir que no estaba a la altura para ayudar al equipo. Hoy estoy tranquilo sabiendo que hice todo para estar bien, pero a veces las cosas no salen como uno quiere", escribi√≥ el propio Foyth en redes sociales.