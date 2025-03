El defensa español huijsen recibe una acogida hostil en países bajos durante la liga de naciones

RÓTERDAM, Países Bajos, 20 mar (Reuters) - El defensa nacido en Países Bajos Dean Huijsen no fue recibido con los brazos abiertos cuando debutó el jueves con España en la Liga de Naciones contra su país natal. El adolescente, que juega en el Bournemouth inglés, nació en Ámsterdam y representó a las selecciones nacionales juveniles de Países Bajos, fue constantemente abucheado después de entrar como suplente en el minuto 41 en su primer partido con la selección española absoluta. Tras ser convocado a última hora para el equipo, fue objeto de un aluvión de insultos por parte de la afición local antes de convertirse en uno de los mejores jugadores. España logró un empate in extremis en el partido de ida de los cuartos de final (2-2).

Huijsen eligió España en lugar de Países Bajos hace sólo un año, pero no sin una buena razón. Vivió en Marbella desde los cinco años, después de que su padre Donny, una joven promesa del Ajax de Ámsterdam, se trasladara allí cuando su carrera como futbolista no despegó.

Dean empezó en el Málaga, pero a los 16 años se fue a la Juventus, donde solo jugó un partido con el primer equipo.

Estuvo bajo las órdenes de José Mourinho en el AS Roma antes de fichar por el Bournemouth a principios de esta temporada, todo ello antes de cumplir 20 años, para lo que faltan unas tres semanas.

«Al principio no tenía pasaporte español, pero cuando surgió la oportunidad de obtener un pasaporte por vía rápida, tomé la decisión. España es mi hogar. He vivido en España toda mi vida y he hecho todo lo relacionado con el fútbol aquí. Mis amigos de la infancia son españoles», dijo Huijsen. Jugar contra su país natal no parecía molestarle. «Ser convocado ya fue el mejor momento de mi carrera y jugar para España me hace sentir muy orgulloso, contra quien sea. Los mejores jugadores están en España y es un honor estar con ellos», añadió Huijsen. (Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado por Ed Osmond; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)