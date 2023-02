El defensa francés varane se retira del fútbol internacional

2 feb (Reuters) - El defensa francés Raphael Varane anunció su retirada del fútbol internacional, poniendo fin a una carrera de 10 años con "Les Bleus" en la que ganó el Mundial de 2018 y fue subcampeón cuatro años después.

El jugador, de 29 años, suma 93 internacionalidades tras debutar en 2013, y también ayudó al equipo del seleccionador Didier Deschamps a ganar la UEFA Nations League en la temporada 2020-21.

"Representar a nuestro hermoso país durante una década ha sido uno de los mayores honores de mi vida", dijo Varane en un comunicado.

"Cada vez que me ponía esa camiseta azul tan especial sentía un inmenso orgullo, el deber de darlo todo, de jugar con el corazón y de ganar cada vez que saltábamos al campo", señaló. "Lo he estado pensando durante varios meses y he decidido que es el momento adecuado para retirarme del fútbol internacional".

El defensa del Manchester United ayudó a Francia a alcanzar su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo el año pasado en Qatar, donde cayó derrotada por Argentina en la tanda de penales.

La decisión de Varane se produce unas semanas después de que el portero y capitán de la selección francesa, Hugo Lloris, anunciara su retirada del fútbol internacional a los 36 años.

El defensa añadió que había llegado el momento de que un "grupo de jóvenes talentos" asuma el relevo.

"Raphael me llamó hace unos días para explicarme que quería poner fin a su carrera internacional. Es un chico inteligente que sabe tomarse su tiempo para pensarlo y sopesar los pros y los contras antes de decidirse", declaró Deschamps.

"Raphael cree que ha llegado al final de su aventura con la selección francesa. He estado en una situación parecida a la suya, comprendo sus argumentos y respeto su decisión", comentó.

"Ahora que nuestros caminos se separan, quería rendir homenaje a su honestidad, a su compromiso inquebrantable con la camiseta azul. Raphael ha desempeñado un papel fundamental dentro y fuera del campo durante la última década", agregó. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters