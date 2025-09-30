El defensa francés William Saliba renueva con el Arsenal hasta 2030

El defensa francés William Saliba, al que se relacionó con el Real Madrid en la última ventana de fichajes, renovó con el Arsenal hasta 2030, anunció el club de la Premier League este martes en un comunicado.

El defensa de 24 años acababa contrato en 2027 y en los últimos meses varios medios informaron del interés del Real Madrid por ficharlo.

Nacido en Bondy, la misma localidad de la periferia de París de su compañero de selección y estrella del club blanco Kilian Mbappé, Saliba firmó por el Arsenal en 2019.

Desde entonces pasó por varias cesiones a clubes franceses, hasta establecerse como un fijo en los planes del entrenador 'Gunner' Mikel Arteta en la temporada 2022-2023.

Saliba, que cuenta ya con 28 partidos internacionales con la selección francesa, es un pilar defensivo tanto del Arsenal, con quien acabó subcampeón de la Premier League en las últimas tres temporadas, como de los Bleus, formando parte del equipo que perdió la final del Mundial de Qatar 2022 contra Argentina.

"Me siento como en casa. Tenemos un buen equipo, una buena plantilla, un buen cuerpo técnico. El entrenador es perfecto para mí, así que este es el mejor lugar para estar", justificó el francés, citado en el comunicado del Arsenal.

