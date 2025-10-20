El Defensor del Paciente reclama transparencia en el uso de fondos públicos para externalizar servicios sanitarios

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Defensor del Paciente ha reclamado que se publiquen todos los contratos y subvenciones públicos adjudicados a empresas privadas por parte de las comunidades autónomas para externalizar los servicios sanitarios, incluyendo la información sobre los criterios de selección y la justificación de las decisiones adoptadas.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, la presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha mostrado una "profunda" preocupación por la situación actual de la sanidad pública en España y el impacto que esto tiene en la salud y el bienestar de la población.

Flores se ha referido a la "falta de transparencia y control" en la gestión de los fondos públicos destinados a la sanidad, dependencia y servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas con "excesivo poder" en la externalización de servicios sanitarios a empresas privadas.

Según ha detallado, este contexto está "poniendo en riesgo" la calidad y la equidad del sistema sanitario, con "consecuencias graves" para los pacientes, especialmente para aquellos que son más vulnerables.

Por ello, ha reclamado al Gobierno que tome "medidas urgentes", entre las que destaca garantizar la transparencia en la gestión de los fondos públicos, pero también establecer mecanismos de control y supervisión efectivos para detectar y prevenir posibles irregularidades en dicha gestión. En este punto, ha aludido a los fallos en los programas de cribado de cáncer de mama detectados en Andalucía.

Asimismo, ha llamado a priorizar la salud y el bienestar de los pacientes en todas las decisiones relacionadas con la sanidad, así como a garantizar el acceso a la atención sanitaria rápida y de calidad para todos aquellos que utilizan los servicios públicos.

"Espero que ustedes tomen en consideración mi solicitud y adopten las medidas necesarias para proteger la sanidad pública y todos los derechos de los pacientes y ciudadanos en general sin sufrir el desfalco caprichoso de los que mal dirigen estos servicios", ha concluido.