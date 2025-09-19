El Defensor del Pueblo insta a organizaciones internacionales a exigir el "cese de hostilidades" en Gaza

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, se ha dirigido a la Defensora del Pueblo de Europa, al Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), a la Asociación de Defensores del Pueblo del Mediterráneo (AOM), a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), así como a la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (ENNHRI) para solicitarles que impulsen "una toma de posición compartida con la comunidad internacional" e insten "al Gobierno de Israel al cese de las hostilidades contra la población palestina en Gaza".

Ángel Gabilondo hace este llamamiento, también como Institución Nacional de Derechos Humanos en España, "ante la gravedad de la situación" que ha sido recientemente subrayada en el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, situación que, según precisa la institución en un comunicado, "se ha visto agravada con el inicio de una ofensiva que amenaza con la desaparición total de Ciudad de Gaza".

"Lo hago --señala Gabilondo-- desde la convicción de que están en juego los derechos fundamentales y singularmente el derecho a la vida, pues como señala Chris Sidoti, miembro de esa Comisión Independiente, 'las muertes no son accidentes, no son daños colaterales, son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada en lo que respecta a la infraestructura de Gaza y a la población de Gaza'".

Asimismo, recuerda que, según Chris Sidoti, "la destrucción es tal, unida a la política de hambruna, que las condiciones para la vida son insostenibles". En concreto, cita "la destrucción de residencias, casas, hospitales, universidades, escuelas, museos, iglesias, mezquitas, sitios arqueológicos, carreteras, instalaciones agrícolas" y "la industria pesquera".