El defensor del Real Madrid Antonio Rüdiger sufre una lesión muscular

El defensa central alemán Antonio Rüdiger sufre una lesión muscular en el muslo, anunció este viernes su club, el Real Madrid, sin precisar el tiempo de baja, aunque la prensa española habla de varias semanas.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda", informó el club español en un breve comunicado.

La lesión, concluyó el comunicado del Madrid, está "pendiente de evolución".

El jugador alemán se lesionó en el entrenamiento de este viernes, un día antes del partido que el equipo dirigido por Xabi Alonso disputará ante la Real Sociedad en San Sebastián.

Según el diario AS, Rüdiger sufre una ruptura "grave" y podría estar unos dos meses de baja.

La lesión del central de 32 años, que venía de disputar dos partidos casi enteros con su selección, ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, se une a las de Eduardo Camavinga, Endrick, Jude Bellingham y Ferland Mendy.

El Real Madrid es líder en La Liga con tres victorias en tres partidos, 9 puntos, los mismos que el Athletic de Bilbao.

