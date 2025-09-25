El déficit comercial de bienes de EEUU se contrae con fuerza en agosto

WASHINGTON, 25 sep (Reuters) - El déficit comercial de bienes de Estados Unidos se contrajo de forma brusca en agosto, en medio de un desplome de las importaciones, según datos del Gobierno.

La brecha comercial de bienes se redujo un 16,8%, a US$85.500 millones, informó el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el déficit del comercio de bienes se redujera a US$95.200 millones.

Las importaciones de bienes cayeron en US$19.600 millones, a US$261.600 millones. Las exportaciones bajaron en US$2300 millones, a US$176.100 millones.

Los aranceles del presidente Donald Trump han causado oscilaciones salvajes en las importaciones de bienes este año, socavando el Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre antes de impulsar el crecimiento en abril-junio.

Las estimaciones de crecimiento para el tercer trimestre convergen actualmente en torno a una tasa anualizada del 2,5%. La economía creció a un ritmo del 3,8% en abril-junio, con un menor déficit comercial como principal motor. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)