El déficit comercial de EE. UU. se amplía en noviembre hasta alcanzar su mayor nivel en casi 34 años

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) -

El déficit comercial de Estados Unidos registró en noviembre su mayor aumento en casi 34 años, en medio de un repunte de las importaciones de bienes de capital, probablemente impulsado por un auge de la inversión en inteligencia artificial, lo que podría llevar a los economistas a revisar a la baja sus estimaciones de crecimiento económico para el cuarto trimestre.

El déficit comercial aumentó un 94,6%, a US$56.800 millones, según informaron el jueves la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El cambio porcentual fue el mayor desde marzo de 1992. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un aumento del déficit comercial a US$40.500 millones.

El informe se retrasó debido al cierre del Gobierno estadounidense durante 43 días. Las importaciones aumentaron un 5%, a US$348.900 millones.

Las importaciones de bienes avanzaron un 6,6%, a US$272.500 millones, con un aumento de US$7.400 millones en bienes de capital, que alcanzaron un máximo histórico impulsadas por el fuerte incremento de las importaciones de computadores y semiconductores. Sin embargo, las de accesorios informáticos disminuyeron en US$3.000 millones.

Las importaciones de otros bienes también alcanzaron su máximo histórico. Las de bienes de consumo crecieron en US$9.200 millones, impulsadas por los preparados farmacéuticos. Se han producido grandes oscilaciones en este sector, probablemente por los aranceles estadounidenses. Las importaciones de suministros industriales cayeron en US$2.400 millones.

Las exportaciones declinaron un 3,6%, a US$292.100 millones en noviembre. Las de bienes se desplomaron un 5,6%, a US$185.600 millones, afectadas por una disminución de US$6.100 millones en las exportaciones de suministros y materiales industriales, lo que refleja la caída del oro no monetario, otros metales preciosos y el crudo, que descendió en US$1.400 millones.

Las exportaciones de bienes de consumo disminuyeron US$3.100 millones debido al descenso de los envíos de preparados farmacéuticos.

El déficit comercial de bienes se amplió un 47,3%, a US$86.900 millones. Las importaciones de servicios disminuyeron y las exportaciones en esa categoría tocaron un pico. El deterioro del déficit comercial en noviembre podría moderar las expectativas de los economistas de que el comercio vuelva a impulsar con fuerza el Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre.

El comercio contribuyó al crecimiento del PIB en el segundo y tercer trimestre de 2025.

