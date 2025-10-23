El déficit comercial escala un 47,5% hasta agosto, con un leve avance de las exportaciones del 0,3%

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El déficit comercial ha alcanzado los 35.105,6 millones de euros entre enero y agosto de este año, lo que supone un repunte del 47,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía.

La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 87,9% hasta agosto, lo que supone 3,6 puntos menos que en el mismo periodo de 2024.

El aumento del déficit se explica por un leve repunte del 0,3% de las exportaciones en el periodo, hasta los 255.921 millones de euros, a pesar de ser la segunda mayor cifra para estos meses; mientras que las importaciones, por su parte, han repuntado un 4,3%, hasta los 291.026,4 millones de euros.

Las exportaciones de los productos no energéticos aumentaron un 2% de enero a agosto de 2025, sumando 240.448 millones de euros, mientras que la venta de productos energéticos registró un descenso del 20%.

Los sectores con mayores superávits fueron alimentación, bebidas y tabaco (12.545,6 millones de euros), semimanufacturas no químicas (4424 millones de euros) y otras mercancías (3967,9 millones de euros).

El superávit comercial con la Unión Europea alcanzó los 16.318,4 millones de euros en este periodo. Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávits fueron Francia (12.187,3 millones de euros), Portugal (11.462,5 millones de euros) y Reino Unido (9876,8 millones de euros).

Por comunidades autónomas, las que observaron crecimientos más destacados en sus exportaciones fueron Melilla (+205%), Ceuta (+95%), Extremadura (+35%), Canarias (+10%) y Cantabria (+6%).

El número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes) creció un 0,4% en el acumulado hasta agosto de 2025, hasta los 44.596 exportadores.

EN AGOSTO EL DÉFICIT SUBE MÁS DE UN 25%

Sólo en el mes de agosto las exportaciones alcanzaron los 24.351 millones de euros, un 9,3% menos, y las importaciones también se redujeron un 4%, hasta los 30.334,4 millones de euros. De esta forma, el déficit comercial se elevó a 5983 millones de euros, un 25,6% más.

El Ministerio de Economía ha destacado que en cuanto a la comparativa internacional, las exportaciones españolas de mercancías en el mes de agosto mostraron "un comportamiento similar" al de la zona euro (-2,8%) y la Unión Europea-27 (-2,8%).

Entre las principales economías de la Unión Europea crecieron únicamente las exportaciones de Francia (1,5%). Por el contrario, descendieron las exportaciones de Alemania (-3,9%) e Italia (-1,1%).