El déficit comercial sube un 58,7% hasta junio, con las exportaciones en niveles récord
MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -
El déficit comercial se situó en el primer semestre del año en 25.113 millones de euros, lo que supone un aumento del 58,7% respecto al saldo negativo de 15.822 millones del mismo periodo de 2024, según el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Este resultado fue consecuencia del aumento de las exportaciones de mercancías españolas en un 1% en los seis primeros meses del ejercicio, hasta los 197.151 millones de euros, la segunda mayor cifra para un primer semestre, y del aumento de las importaciones en un 5,4%, hasta sumar 222.263,6 millones de euros.
La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 88,7% hasta junio, lo que supone 3,8 puntos menos que en el mismo periodo de 2024.
Según Economía, los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávit fueron Francia (9993 millones de euros), Portugal (8392 millones) y Reino Unido (7617 millones).
Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos se situaron en 8754,5 millones de euros en el primer semestre, un 5,1% menos que en el mismo periodo de 2024.
