El déficit de Estados Unidos en agosto cae a US$345.000 millones por alza de ingresos arancelarios

WASHINGTON, 11 sep (Reuters) -

El déficit presupuestario de Estados Unidos en agosto cayó 35.000 millones de dólares, o un 9%, respecto al año anterior, a 345.000 millones de dólares, ya que los aranceles del presidente Donald Trump elevaron los ingresos aduaneros netos unos 22.500 millones de dólares en el mes, informó el jueves el Departamento del Tesoro.

A falta de un mes para que finalice el año fiscal 2025, el déficit del año hasta la fecha aumentó 76.000 millones de dólares, o un 4%, a 1,973 billones de dólares.

Los ingresos de agosto aumentaron 38.000 millones de dólares, un 12%, a 344.000 millones, mientras que los gastos crecieron 2000 millones, a 689.000 millones. Tanto los ingresos como los gastos alcanzaron nuevos récords en el mes.

Los ingresos aduaneros netos de agosto también alcanzaron un récord mensual histórico de 29.500 millones de dólares, frente a los 7000 millones de un año antes, impulsados por los aranceles de Trump. (Reporte de David Lawder; edición en español de Javier López de Lérida)