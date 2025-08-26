El déficit de la balanza de pagos de Brasil ascendió hasta el 3,50% del PBI en el último año

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se situó en 74.300 millones de dólares (64.583 millones de euros) en los doce meses finalizados en el mes de julio de 2025, el 3,50% del PBI del país, lo que supone un repunte desde el 3,43% del PBI registrado en junio. Según los datos divulgados por el Banco Central do Brasil, el déficit de la balanza de pagos solo en julio ascendió a 7100 millones de dólares (6089 millones de euros).

En el séptimo mes del año, la balanza comercial de bienes registró un superávit de 6500 millones de dólares (5574 millones de euros) frente a un saldo positivo de 7000 millones de dólares (6003 millones de euros) del mismo período del año anterior.

Por su parte, las exportaciones de bienes alcanzaron los 32.600 millones de dólares (27.963 millones de euros), un 4,8% más, y las importaciones de bienes crecieron un 8,3% hasta los 26.100 millones de dólares (22.390 millones de euros).

Asimismo, la inversión extranjera directa registró entradas netas de 8300 millones de dólares (7120 millones de euros), por encima de los 7200 millones de dólares (6176 millones de euros) del mismo período de 2024.

En concreto, las entradas netas de capital alcanzaron los 6800 millones de dólares (5834 millones de euros) en julio, desglosadas en 3200 millones de dólares de capital (2745 millones de euros), excluyendo los beneficios reinvertidos, que supusieron 3600 millones de dólares (3088 millones de euros).

En los últimos doce meses, la inversión extranjera directa se situó en el 3,17% del PBI hasta julio con un total de 68.200 millones de dólares (58.511 millones de euros), por encima del 2,90% del PBI registrado en el mismo mes de 2024.

Por otro lado, las reservas internacionales aumentaron en 671 millones de dólares (675 millones de euros) hasta los 345.100 millones de dólares (296.130 millones de euros) respecto al mes anterior.

El Banco Central do Brasil explica que el rendimiento neto de 2100 millones de dólares (1802 millones de euros) en operaciones de línea de recompra contribuyó al aumento del stock, mientras que las variaciones en las paridades (unos 1800 millones de dólares, 1544 millones de euros) y en los precios (476 millones de dólares (408 millones de euros) contribuyeron a su reducción.

En total, los ingresos por intereses alcanzaron los 731 millones de dólares (627 millones de euros).