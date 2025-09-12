LA NACION

El déficit público español de enero a junio, sin contar los ayuntamientos, aumenta hasta el 1,81% del PBI

12 sep (Reuters) - El déficit público de España, incluidos el Gobierno central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, pero excluidos los ayuntamientos, aumentó hasta el equivalente al 1,81% del Producto Interior Bruto (PIB) en el primer semestre del año, según informó el jueves el Ministerio de Presupuestos.

La cifra de déficit equivalía al 1,87% del PIB en el mismo periodo de hace un año y el déficit durante los cinco primeros meses de este año equivalía al 1,11% del PIB, dijo el ministerio. (Información de Javi West Larrañaga; edición de Inti Landauro; edición en español de Paula Villalba)

