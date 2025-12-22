El déficit público español de enero a octubre sin los ayuntamientos se reduce al 0,61% del PIB

22 dic (Reuters) -

El déficit público de España, que incluye la Administración central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, pero excluye los ayuntamientos, se redujo hasta el equivalente al 0,61% del producto interior bruto en los 10 primeros meses del año, dijo el lunes el Ministerio de Hacienda.

La cifra de déficit equivalía al 0,96% del PIB en el mismo periodo del año anterior y el déficit durante los nueve primeros meses de este año equivalía al 1,12% del PIB, dijo el ministerio.

(Información de Tiago Brandão; edición de David Latona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)