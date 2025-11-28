El déficit público español de enero a septiembre sin los ayuntamientos se reduce al 1,12% del PIB
LA NACION
28 nov (Reuters) -
El déficit público de España, que incluye la Administración central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, pero excluye los ayuntamientos, se redujo hasta el equivalente al 1,12% del producto interior bruto en los nueve primeros meses del año, según informó el viernes el Ministerio de Hacienda.
La cifra de déficit equivalía al 1,53% del PIB en el mismo periodo del año anterior y el déficit durante los ocho primeros meses de este año equivalía al 1,64% del PIB, dijo el ministerio. (Información de Marta Serafinko y Gemma Guasch en Gdansk; edición de Emma Pinedo; edición en español de Jorge Ollero Castela)
