El déficit público español sin ayuntamientos entre enero y noviembre se reduce al 1,08% del PIB

30 ene (Reuters) -

El déficit público de España, que incluye la Administración central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, pero excluye los ayuntamientos, se redujo hasta el equivalente al 1,08% del producto interior bruto en los primeros once meses del año, según informó el viernes el Ministerio de Hacienda.

La cifra del déficit fue equivalente al 1,70% del PIB en el mismo periodo del año anterior, y el déficit durante los primeros diez meses de este año fue equivalente al 0,61% del PIB, según el ministerio. (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición de David Latona; edición en español de Jorge Ollero Castela)