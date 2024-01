El delantero argentino Leo Messi, actualmente en el Inter Miami estadounidense, se llev√≥ este lunes el premio 'The Best' de la FIFA al mejor futbolista masculino, el tercero que consigue el '10' tras los de 2019 y 2022, y pese a que no contaba el Mundial de Catar disputado el a√Īo pasado.

El jugador, que el a√Īo pasado tambi√©n estuvo en las filas del Paris Saint-Germain franc√©s, conquist√≥ este reconocimiento, que une al Bal√≥n de Oro del pasado mes de octubre, por delante del delantero noruego Erling Haaland (Manchester City) y del delantero franc√©s Kylian Mbapp√© (PSG).

Por otro lado, en el otro reconocimiento individual, el de 'Mejor Portero', el ganador fue tambi√©n para un jugador del Manchester City, el brasile√Īo Ederson, que se llev√≥ por primera vez este premio al sumar 23 puntos y superar en la votaci√≥n al belga Thibaut Courtois (20), del Real Madrid, y al marroqu√≠ Yassine Bounou 'Bono' (16), que este verano dej√≥ el Sevilla para jugar en el Al Hilal saud√≠.