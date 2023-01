El delantero Asier Villalibre renueva con el Athletic Club hasta junio de 2025

El delantero del Athletic Club Asier Villalibre, que finalizaba contrato en junio de este a√Īo, ha renovado este viernes con el club vasco hasta el 30 de junio de 2025, seg√ļn inform√≥ la entidad en un comunicado.

"El Athletic Club y Asier Villalibre han alcanzado un acuerdo para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2025. El delantero de Gernika, de 25 a√Īos, terminaba en cinco meses su compromiso con Lezama, a la que lleg√≥ en edad cadete hace once temporadas. El futbolista ha suscrito esta ma√Īana el acuerdo en San Mam√©s, en presencia del presidente, Jon Uriarte, y del director general de F√ļtbol, Mikel Gonz√°lez", avanz√≥ el equipo.

Villalibre ha disputado un total de 103 partidos en el primer equipo del Athletic, en los que ha marcado 13 goles. El "m√°s trascendental", seg√ļn el comunicado, fue el que llev√≥ al Athletic Club a la pr√≥rroga en la final de la Supercopa de Espa√Īa de 2021, t√≠tulo que acabar√≠an levantando los 'leones' venciendo por 3-2. En su etapa en el Bilbao Athletic convirti√≥ 38 tantos.

El delantero expres√≥ su "alegr√≠a" por renovar con el equipo de su "vida". "Lo he disfrutado desde muy peque√Īo y me llena de orgullo poder alargar mi vinculaci√≥n. Ya son unos cuantos a√Īos aqu√≠, con momentos muy buenos y otros no tan buenos, pero siento la confianza del club en m√≠, al igual que yo conf√≠o en m√≠ y en el Athletic, que es lo importante", zanj√≥.

Europa Press