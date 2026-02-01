El delantero internacional italiano Ciro Immobile ficha por el París FC

El París FC oficializó este domingo el fichaje del delantero internacional italiano Ciro Immobile, que se une al club recién ascendido a la Ligue 1 hasta el final de la temporada, con un año adicional opcional.

El experimentado goleador italiano, que cumplirá 36 años a finales de febrero y fue campeón de la Eurocopa en 2021, comenzó esta temporada en el Bolonia, pero solo disputó nueve partidos, lastrado por una lesión en un muslo.

Tras fracasar la opción del delantero bosnio Edin Dzeko, de 39 años y que finalmente eligió al Schalke 04, el equipo parisino controlado por la familia Arnault optó por otro delantero veterano para lograr el objetivo de mantener la categoría.

Immobile vivió sus mejores temporadas en la Lazio (2016-2024), donde marcó 207 goles en 340 partidos y acabó cuatro veces máximo goleador de la Serie A.

El delantero no viste la camiseta de la Nazionale desde hace dos años y medio.

El cuerpo técnico del PFC espera que Immobile (57 internacionalidades, 17 goles) potencie el juego ofensivo del equipo, a menudo poco eficaz de cara al arco (26 goles en 21 partidos de Ligue 1).

El París FC ocupa actualmente la 13ª posición de la Ligue 1, con 9 puntos de ventaja sobre los equipos que están en zona de descenso.