El delantero francés Kylian Mbappé habría comunicado este jueves al presidente del Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaïfi, que abandonará el conjunto parisino al final de la presente temporada, para comenzar este verano un nuevo proyecto en otro equipo, según publicaron varios medios galos.

El deseado delantero cumplirá su contrato y no activará la cláusula que lo prorrogue otra temporada más, para poner así fin al eterno culebrón sobre su futuro, después de anunciar a los dirigentes del PSG, con Al-Khelaïfi a la cabeza, que se ha decantado por dejar el PSG este verano, tal y como informaron medios como RMC Sport, L'Equipe o The Athletic.

Mbappé mantiene así la promesa de comunicar en primera instancia al club su decisión, antes de hacerlo públicamente. Además, el delantero insistió al presidente del club parisino que no contraataque con una oferta de renovación que no aceptará.

No obstante, la oficialidad de del adiós de Mbappé del PSG no llegará hasta pasado unos meses, según RMC Sport, ya que las condiciones de su salida todavía no se han concretado. Como tampoco se conoce cuál será el destino del jugador este verano.

Su mayor pretendiente durante los últimos años ha sido un Real Madrid que parece el mejor colocado en la carrera por hacerse con el deseado jugador. A favor, un proyecto en el que encajaría, junto a otras estrellas como Vinícius Júnior o Jude Bellingham. En contra, la negativa del club madridista a pagar un sueldo demasiado elevado que rompa con la pirámide salarial de la plantilla, y los noes anteriores del delantero, que podrían haber generado rencor en la entidad.

No obstante, los mismos medios franceses insistieron en que no hay acuerdo entre Mbappé y el Real Madrid, pese al optimismo que habría por ambas partes. Aunque The Athletic informó de que el atacante conoce desde enero cuál sería su contrato en el club merengue, con el que podría negociar desde comienzos de 2024 al finalizar su contrato en junio de este año.

Por tanto, el delantero galo saldría de un club al que llegó en 2017, cuando el PSG pagó unos 180 millones de euros, y después de reinar en Francia, pero no hacerlo en Europa, sin alzar la Liga de Campeones. El culebrón de Mbappé estaría así más cerca de resolverse.