El delantero nigeriano Samuel Chukwueze, elegido 'Mejor Jugador Africano de LaLiga Santander 2022/2023'

El delantero nigeriano Samuel Chukwueze (Villarreal CF) ha sido elegido este martes 'Mejor Jugador (MVP) Africano de LaLiga Santander 2022/2023', al imponerse en la votación de aficionados y periodistas deportivos de África, según un comunicado de la patronal.

Chukwueze completó "una temporada fantástica" con el 'Submarino Amarillo', marcando 13 goles y dando 11 asistencias entre todas las competiciones. Además, disputó 37 de los 38 partidos de LaLiga Santander con el club castellonense, que jugará la Liga Europa la próxima temporada.

"Me siento muy feliz por haber ganado este premio. He trabajado muy duro esta temporada, pero quiero dar las gracias a mis compañeros por haberlo hecho posible, sin ellos esto no habría sido posible, y al entrenador (Quique Setién), también. Cuando el entrenador cree en ti y te da confianza para jugar y disfrutar, te motiva mucho", valoró el galardón el delantero.

No obstante, el futbolista del Villarreal advirtió de que "todavía" puede rendir a un nivel superior. "Quiero seguir trabajando duro. Todavía soy joven, así que sigo aprendiendo. Esto es sólo el principio", expresó Chukwueze.

El nigeriano se impuso en la votación de más de 30.000 aficionados de todo el continente y 26 periodistas deportivos africanos al jugador del Athletic Club Iñaki Williams, mejor jugador africano de mitad de temporada de LaLiga Santander, con 10 goles en 36 partidos este curso, en el que estableció el récord de 251 partidos consecutivos en Liga con el equipo vasco a lo largo de siete temporadas. Yassine Bono, portero del Sevilla, fue otro de los rivales de Chukwueze.

"Queremos felicitar a Chukwueze por haber ganado el premio al MVP africano de LaLiga Santander 2022/2023. Ha sido una de las estrellas de LaLiga desde hace varios años y es totalmente merecedor del premio. Esta ha sido otra temporada más de fantásticas actuaciones de los jugadores de élite de África, lo que garantiza que el interés por LaLiga sigue creciendo rápidamente entre los aficionados del continente africano", declaró Marcos Pelegrín, director general de LaLiga Santander en África.

Europa Press